-Vecdi Gönül'den "Andıç" açıklaması ANKARA (A.A) - 20.08.2011 - Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Genelkurmay Başkanlığı'nın internet andıcında imzası bulunduğuna dair iddialarla ilgili olarak, ''Benim tarafımdan imzalanan onay yazısı internet sitesinin kurulmasıyla ilgili olmayıp, ihtiyacın doğrudan temin yöntemiyle tedarik edilmesine yöneliktir'' dedi. Gönül, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ''internet andıcı'' soruşturmasıyla ilişkilendirilen bir belgede imzasının bulunduğuna dair haberler verildiğini anımsattı. Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke ve önceliklere göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her çeşit lojistik malzemesinin tedarik hizmetlerini yürütmekle görevli olduğunu belirten Gönül, bu amaçla bakanlık tarafından 8 yıl içinde 85 bin civarında ihale yapıldığını belirtti. Bakanlığın, tedarik hizmetlerini Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yaptığını anlatan Gönül, kanunun 3/b ve geçici 4/a maddelerine göre, ihtiyaç makamınca teklif edilen, Genelkurmay Başkanlığı'nca uygun görülen ve Milli Savunma Bakanı tarafından onaylanan mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin yoluyla yapılabildiğini ifade etti. Gönül, iddiaların dayandığı internet hizmetinin de, Genelkurmay Başkanlığı'nın doğrudan temin yöntemiyle tedarik edilmesine ilişkin uygun görme yazısına istinaden onay yazısını imzalamasının ardından temin edildiğini anlatarak, şöyle devam etti: ''Genelkurmay Başkanlığınca Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilen ve yukarıda söz konusu edilen uygun görme (andıç) yazısı, kamuoyunda 'internet andıcı' olarak isimlendirilen andıç değildir. Benim tarafımdan imzalanan onay yazısı da adı geçen internet sitesinin kurulmasıyla ilgili olmayıp, ihtiyacın doğrudan temin yöntemiyle tedarik edilmesine yöneliktir. Diğer taraftan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, TR.NET ORTADOĞU Yazılım Hizmetleri A.Ş tarafından bakanlığımıza yönlendirildiği belirtilen IP blogları içerisinde yer alan bir takım internet siteleri numaraları hakkında bilgi verilmesi istenmiştir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda, bu internet sitelerinin Milli Savunma Bakanlığı ile ilgisi bulunmadığı, ancak adı geçen firmadan 10 Mbps Metro Ethernet internet hizmetinin 17 Ocak 2008 tarihli sözleşmeyle TSK'nın tedarik makamı olarak Genelkurmay Başkanlığı ihtiyacı için tedarik edildiği konusunda başsavcılığa yazılı cevap verilmiştir.''