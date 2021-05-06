Adliyeye sevk edilen Vebitcoin şirketi çalışanı 5 şüpheli serbest bırakıldı

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra yürütülen soruşturmada polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şirket çalışanı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, şikayetler üzerine kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde oturan Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş, 23 Nisan'da polis tarafından gözaltına alındı.

İlker Baş ile eşi Güliz Baş ve şirketin iki çalışanı Berkay Baş ile Aykut Erdoğdu gözaltına alındı.

Dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Nisan'da sevk edildiği Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Yasa dışı bahis faaliyetleri dolayısıyla da operasyon düzenlenmiş

İlker Baş ile eşi Güliz Baş'ın gözaltında bulundukları sürede haklarında yapılan araştırmada, yasa dışı bahis çetesinin dört kişilik lider kadrosunda oldukları da ortaya çıktı

Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker-Güliz Baş çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekipleri, şirkette yetkili konumda çalıştığı tespit edilen beş şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.