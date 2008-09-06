Ve Türk Cumhurbaşkanı Erivan'da

>> Türk-Ermeni ilişkilerinde tarihi gün

Bu tarihi ziyarette Gül'ü Erivan Havaalanı'nda Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbantyan ve diğer yetkililer karşıladı. Karşılamada, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ertan Tezgör de hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Gül'ün uçağı TSİ 14.45'te havaalanına indi. Gül, havaalanındaki karşılamadan sonra kendisine ayrılan otele hareket etti.Gül, otelde bir süre dinlendikten sonra Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.Cumhurbaşkanı Gül ve Sarkisyan, yapacakları baş başa görüşmeden sonra akşam yemeği yiyecekler ve daha sonra Türkiye-Ermenistan maçını izlemek üzere maçın oynanacağı Hrazdan stadına gidecekler.Gül'ün Türkiye-Ermenistan maçını izledikten sonra Erivan'dan ayrılması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan'a yapacağı ziyaret nedeniyle Erivan'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Havaalanından kent merkezine giden yol üzerinde polis ve özel güvenlik birimlerinin sıkı önlemleri göze çarparken, Daşnak Sütyun (Ermenistan Devrimci Federasyonu) yanlısı gruplar sessiz protesto eyleminde bulunmak üzere yol kenarında toplandı.Cumhurbaşkanı Gül'ün Ermenistan ziyaretini ve Türkiye'nin bu ülkeye yönelik politikasını protesto etmek üzere pankart açarak sessiz eylem yapmaya çalışan bu grupların polis ve güvenlik güçleri tarafından kontrol altında tutulduğu dikkati çekiyor.Gül'ün uçağının TSİ 15.00'te Erivan'a inmesi bekleniyor. Bu arada, Gül'ün Erivan'daki temaslarını izleyecek gazeteciler, akreditasyon işlemlerinde büyük zorlukla karşılaştı. Akreditasyon kartı alan gazetecilerin havaalanına girişlerinde de ciddi sıkıntılar yaşandı.