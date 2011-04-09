Ve Taraf da şifre skandalına ikna oldu!

T24- YGS'deki şifre iddialarına karşı eleştirel haber yapan Taraf gazetesi, cephe değiştirdi.

"Şifre palavra, ÖSYM haklı", "Bu şifre hatalı, yenisini verelim" manşetlerinin ardından Taraf, bugün Ali Nesin'in şifreler için yaptığı "Aptalığın daniskası" yorumunu manşetine taşıdı.



Taraf' gazetesi'nde yayımlanan haberde, Matematik profesörü Ali Nesin, “Büyük sayının sağındaki doğru yanıttır” yöntemiyle 40 sorudan 23’ünün doğru cevabına ulaşıldığını belirten Nesin, "kasıt da olsa, beceriksizlik de olsa sorumlular istifa etmeli" dedi.



5 Nisan 2011











6 Nisan 2011





Sadık Güleç'in Taraf gazetesinde yayımlanan (9 Nisan 2011) haberi şöyle:



Matematikçi Ali Nesin YGS’de matematik sorularına uygulanan “büyük sayının sağındaki doğru yanıttır” yöntemiyle 40 sorudan 23’ünün doğru cevabına ulaşılacağının anlaşılması üzerine “Sınava şaibe düştüğünü” söyledi. Nesin ‘kasıt’ da olsa beceriksizlik de olsa her iki durumda da sorumluların istifa etmesi” gerektiğini vurguladı. Ali Nesin kuşkular nedeniyle “belli bir puanın üstünde puan almış adayların kitapçıklarının” kontrol edilmesi gerektiğini savundu.



Diğer testler için de formül bulunabilir



Nesin matematik sorularında ortaya çıkan yönteme benzer başka formüllerin Fizik, Türkçe vb. testlerde de olup olamayacağı sorusunu şöyle cevaplandırdı: “Eğer sorunun şıkları sayısal olarak küçükten büyüğe, uzunluğuna göre kısadan uzuna ya da alfabetik olarak bir biçimde sıraya dizilebilirse, evet, söz konusu olabilir.”



Sınava şaibe düştü



YGS’de matematik sorularına uygulanacak formülün ortaya çıkmasıyla “sınava şaibe düşmüş müdür” sorusuna ise Nesin “Şaibe elbette düşmüştür ama bana sorarsanız sınava hile hurda sokmaya çalışan biri çok daha zeki ve uyanık olur. Böylesine çocukça hatalar yapmaz ve kendini ele verecek master kitapçığını basına ve kamuoyuna sunmaz. Ayrıca 1000 kişiyle paylaşılan bir sır hiçbir zaman sır olarak kalamaz. Bu kadarını da düşünebilmeleri lazım” karşılığını verdi.



Bütün adayların kâğıtlarına bakılmalı



Nesin bu sonucun ortaya çıkmasında bir kasıt olduğuna inanmadığını belirtti ve şu öneride bulundu: “öte yandan emin olmak için sınav kağıtlarına teker, teker bakmak lazım. Şimdilik sınavın iptal edilmesi için bir neden göremiyorum. Ancak kasıt da olsa beceriksizlik de olsa her iki durumda da sorumluların istifa etmeleri gerekir” dedi. “Büyük sayının sağındaki doğru yanıttır” şeklindeki yöntemin sınava giren yaklaşık 1 milyon 700 bin adayın soru kitapçığına uygulanıp uygulanamayacağı şeklindeki sorumuza ise “istisnasız her birine” cevabını verdi.



Yöntem bütün kitapçıklara uygulanabilir



ÖSYM’nin açıklamasında geçen her adaya ayrı kitapçık dağıtıldığı şeklindeki savunmasının büyük ölçüde doğru olduğunu söyleyen Nesin “ama gene de karmaları tam anlamıyla rastlantısal yapamadıklarından, şablonun belirmesini engelleyememişler. Ayrıca kusurlu ya da değil dedikleri her şeyi gerçekten yapmış olsalardı, o beliren şablon da belirmezdi” diye konuştu. Nesin ÖSYM’nin açıklamalarının kendisinde kuşku yarattığını belirterek “Yani henüz bilmediğimiz, sakladıklarını sandığım kusurlarda var” dedi. Ali Nesin oluşan kuşkular nedeniyle sınava kâğıtlarının incelenmesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Ben güvenlikçi değilim ama bunun tek yöntemi belli bir puanın üstünde, puan almış adayların kitapçıklarını kontrol etmektir. Ne de olsa tüm çalışmaları kitapçığın üstünde yapıyorlar.”



Matematikte 23 doğru garanti



YGS ile ilgili olarak Radikal gazetesinden Betül Kotan’ın ortaya koyduğu Matematikçi Ali Nesin’in de dikkat çektiği “büyük sayının sağındaki doğru yanıttır” yöntemi rastgele seçilen adaylara ait soru kitapçıklarında aynı sorucu doğuruyor:

Kitapçıktaki 40 matematik sorusundan 36’sına uygulama imkânı sağlayan bu yöntemle birkaç dakika içinde 23 doğru cevap bulunuyor. Ali Nesin ÖSYM’nin YGS için uyguladığı sistemin ortaya çıkardığı bu durumu “aptallığın daniskası” olarak nitelendirdi.



Her kitapçığa uygulanabiliyor



Rastgele seçtiğimiz kitapçıkta dördüncü matematik sorusuna bu yöntemi uyguladık. Yönteme göre cevaplardan A şıkkındaki 10 sayısının sağındaki B şıkkında kayıtlı olan olan 6 sayısının doğru cevap olması gerekiyordu. Soruyu çözdüğümüzde bu şıkkın doğru cevabı yansıttığını gördük.

Aynı soru master kitapçığın ilk sorusu olarak düzenlenmiş. Bu soruda da en büyük sayı B şıkkında 10 olarak bulunuyor. Bu şıkkın sağında C şıkkında ise 6 sayısı bulunuyor. Doğru cevap 6 olduğu için yöntem soruların yerleri değişse dahi çok rahat uygulanıyor.