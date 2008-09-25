Ve Şehrazat konuştu

Gülben Ergen’i telif haklarını alamadığı gerekçesiyle mahkemeye vermeye hazırlanan ünlü söz yazarı Şehrazat sessizliğini ilk kez bozdu: O benim için bitmiştir



Kayahan ile Nilüfer arasında yaşanan şarkı krizinin bir benzeri, Şehrazat ve Gülben Ergen arasında baş gösterdi. Şehrazat da tıpkı Kayahan’ın Nilüfer’e yaptığı gibi telif haklarını alamadığı gerekçesiyle Ergen’i mahkemeye vermeye hazırlandığını açıkladı. Ergen yorum yapmazken Şehrazat sessizliğini bozdu.



Gülben Ergen’in kendi için bittiğini söyleyen Şehrazat’ın açıklamaları:



-Ergen ile 2.5 yıldır konuşmadığınız doğru mu?



2.5 yıldır hiç görüşmüyorum.



Size hediye ettiği ikinci el kolye yüzünden mi?



Ben size doğum gününüzde boynumdaki kolyeyi yeni gibi versem bu hoşunuza gider mi? Bu durum ağırınıza gitmez mi? Kolye meselesi dendiği zaman iş materyale dayanıyor gibi görünüyor. Halbuki o materyalin altındaki düşüncedir beni rahatsız eden.



-Size aldığı yüzüğü de geri göndermişsiniz...



Ben bu tarz şeylere değer verseydim bana aldığı yüzüğü geri göndermezdim zaten. Onun bana taktığı yüzüğü ben genç kızken takıyordum. Ben onlardan çok taktım. Bana Kaşıkçı Elması’nı da taksa önemli değil. Bir insan yaptığı hediyeyi basına intikal ettirdiyse o hediye benim için zaten çöptür. Yüzüğü denize fırlatacağıma kendisine yolladım, fena mı ettim?



Beni kaybetti



-Değeri yüksek miydi?



Benim için değil. Öyle 100 bin dolarlık, 50 bin dolarlık bir yüzük değil. Olsa ne olur. 100 bin dolarlık yüzük takmış olsaydı ne olacaktı? Hakkım ödenmiş miydi? Siz boşverin yüzüğü, kolyeyi bunların altına bakın. Beni kaybetmiş mi kaybetmemiş mi? En önemlisi insan kaybetti.



-Telif ücreti olarak size 1500 YTL ödediğini duydum



Bunun çok cüzzi miktarıyla başladı bu rakam oldu. 4 sene evvel bunun yarısından daha az alıyordum. Zaten bu ödeme 2 seneye yakın yapıldı. Ondan sonra araya doğumu girdi. Sonrasında kesildi.



-2 yılda 100 bin YTL kazandınız mı?



Yok hayır. 2004’ün sonunda bana ödemeye başlamıştı. 2 seneye yakın 1500 YTL alıyorum.



-Kirada oturduğunuz doğru mu?



Kiracıyım. Namusla bu kadar oluyor. Ama yarın bir şarkım 7 kıtaya vurursa milyarder olacağım.



-Gülben Hanım’a büyük emeğiniz geçti...



Ona 12 yıl emek verdim. 99’da albümü çıktı. Bunun 3 sene evvel laboratuvar çalışması vardı. Kolay değil. Şarkıcı olmayan birini şarkıcı yapmaya çalışıyorsunuz.



-Yeniden çalışmanız imkansız mı?



Ben bitmişi bir daha başlatmam.

