Ve Özdemir Alman Yeşiller'e eşbaşkan oldu

Almanya bugün çok önemli bir seçime sahne oldu. Yıllar önce "konuk işçi" olarak aldıkları, zaman içinde nüfusun önemli bir kısmı haline gelen Türkler de bugünkü seçimle entegrasyon sınavı verdi.Avrupa Parlamentosu üyesi Cem Özdemir, Alman Birlik 90/Yeşiller Partisi'nin eşbaşkanlığı görevine seçilerek, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihindeki ilk yabancı kökenli parti lideri oldu.Özdemir, bugün Almanya'nın Erfurt kentinde düzenlenen parti kurultayında delegelerin yüzde 79,2'sinin oyunu alarak parti eşbaşkanlığı görevine seçildi. 617 delege Özdemir için "evet" oyu kullanırken, 107 delege "hayır" oyu, 46 delege de çekimser oy kullandı..Özdemir, alkışlar altında yaptığı teşekkür konuşmasını "Seçme hakkı olmayan yurtdaşlarıma, Almanya'yı almanya yapan ve hepimizin refahı için çalışan, 40 yıl önce bu ülkeye gelen o harika insanların zaferidir bu zafer. Annemlerin de içinde bulunduğu birinci neslin yarttığı bir zafardir. Birinci nesil, size teşekkür ediyorum sözleriyle bitirdiPartinin diğer eşbaşkanı olan Claudia Roth da, delegelerin yüzde 82,7'sinin oyunu alarak yeniden bu göreve seçildi.Eşbaşkanlık görevlerine seçilen Roth ve Özdemir, daha sonra nükleer atık bidonunu temsil eden bir bidonla "davul çaldı."Özdemir, partisinin iyi fikirleri topluma iletme konusunda geçmişte bazı zorluklar çektiğini, ancak bu fikirlere Almanya'da ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Özdemir, oylamadan önce kendini tanıtmak amacıyla yaptığı konuşmada, "İyi fikirlerimizi iletmekte geçmişte zorluklar çektik, halbuki gelecek için bizim fikirlerimize ihtiyaç var" dedi.Yeşiller Partisinin Sosyal Demokrat Partiyle (SPD) birlikte daha önce 7 yıl boyunca başarılı bir politika yaptığını belirten Özdemir, nükleer enerjiden kademeli olarak vazgeçilmesi, vatandaşlık yasasının modernleştirilmesi ve eşcinsel evliliği konusunda yenilikler yaptıklarını, partisinin sağlanan bu başarılardan dolayı gurur duyması gerektiğini söyledi.Guantanamo üssünde masum olduğu halde yıllarca tutulan Murat Kurnaz ile ilgili konunun aydınlatılması için Avrupa Parlamentosunda yoğun çaba harcadığını da ifade eden Özdemir, Kurnaz'a bu üste bulunan masum insanların kurtarılması sözünü verdiğini, bunu başarmak için de partisiyle birlikte mücadele etmek istediğini kaydetti.Özdemir, Almanya'daki öğrenci harçlarının da kaldırılmasını istediklerini hatırlatarak, çevreyi korumak yerine otomobil lobisini desteklediği gerekçesiyle SPD'li Çevre Bakanı Sigmar Gabriel'i de eleştirerek, kendi partisinde çevre ve doğanın korunması konusunda çok bilgili insanlar bulunduğunu belirtti.Sol Partiyi de, "ABD'yi suçladığı, ancak Küba ya da Rusya'da insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda sesin çıkartmadığı" gerekçesiyle eleştiren Özdemir, nükleer atık nakliyatının durdurulması ve nükleer enerjiden vazgeçilmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.Eğitim alanındaki eksikliklerin de giderilmesi gerektiğini, mevcut durumda sosyal açıdan zayıf ailelerin çocuklarının iyi eğitim alamadığını belirten Özdemir, "Nereden gelirlerse gelsinler, bizim için herkes önemli" diye konuştu.Delegelerin bazı sorularını da yanıtlayan Özdemir, medyayı çok sevdiği konusundaki haberlerle ilgili bir soru üzerine, medyayla ilgilenmenin parti başkanlığı görevi için kötü bir şey olmadığını söyledi.Partinin diğer eş başkanı olan Claudia Roth da, oylamadan önce yaptığı konuşmada, nükleer atık nakliyatına karşı mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Nükleer santrallerin kapatılması süresini uzatmak isteyenler, ülkedeki sosyal barışı tehdit ettiklerini bilmeli" dedi.Tüm başarılarına rağmen henüz yapacak çok işleri olduğunu, Almanya'da sosyal adalet açısından eksiklikler bulunduğunu ifade eden Roth, ayrıca Irak'ta insan onurunun ayaklar altına alındığını, bu nedenle Iraklı mültecilere yardım edilmesi gerektiğini kaydetti.Göçmenlerin Alman toplumuna uyumunun sağlanması gerektiğine de işaret eden Roth, göçmenlerin topluma katılımları için eşit haklar verilmesi ve vatandaşlık yasasının modernleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Bad Urach kentinde bir Türk göçmen ailenin oğlu olarak 1965 yılında doğan Özdemir, orta öğrenimini tamamladıktan sonra eğitimci olmak amacıyla sosyal pedagoji okudu.Özdemir, 1987 yılından itibaren bağımsız gazeteci olarak da çalıştı ve Arjantin kökenli Alman gazeteci Pia Castro'yla evlendi. Özdemir eşi ve kızı Mia Raşa'yla birlikte Berlin'in Kreuzberg semtinde yaşıyor.Siyasi kariyerine 1981 yılında Birlik 90/Yeşiller Partisine üye olarak başlayan Özdemir, 1989-1994 yılları arasında Baden-Württemberg eyaleti Yeşiller Partisi teşkilatının yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.Özdemir, 1994-2002 yılları arasında Alman meclisi üyeliği yaptı ve 1998 yılından itibaren partisinin meclis grubu iç politika sözcüsü olarak çalıştı.Görev nedeniyle yaptığı uçuşlar sırasında topladığı mil puanlarını, izin verilmemesine rağmen özel uçuş için kullandığı yolunda haberler yayımlanması üzerine Özdemir, 2002 yılında yapılan genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilmesine rağmen, bu görevi üstlenmeyi reddetti.Avrupa Parlamentosuna 2004 yılından bu yana üye olan Özdemir, burada Yeşiller grubunun dış politika sözcüsü olarak görev yapıyor.Özdemir, ayrıca Avrupa Parlamentosu AB-Türkiye Heyeti ve "Kuzey Kıbrıs Temas Grubu" üyesi.