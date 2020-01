Ve Oscar Ödülleri sahiplerini buldu...

85. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Argo En İyi Film seçilirken, En İyi Yönetmen ödülünü Ang Lee kazandı. Gecede En İyi Erkek Oyuncu Daniel-Day Lewis ve En İyi Kadın Oyuncu ise Jennifer Lawrence seçildi.

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscar'lar, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda sahiplerini buldu.

Gece her zamanki gibi Kırmızı Halı seremonisiyle başladı.

George Clooney, Nicole Kidman, Naomi Watts, Charlize Theron, Halle Berry, Hugh Jackman, Ben Affleck, Jennifer Lawrence, Amy Adams, Catherine Zeta-Jones, Salma Hayek gibi birçok yıldızın şıklık yarışına girdiği törenin sunuculuğunu Seth MacFarlane yaptı.

First Lady açıkladı

Yılın bütün ödüllerini toplayan Argo, gecenin kazananı oldu. En İyi Film seçilen Ben Affleck imzalı film, En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Kurgu ödüllerini de kazandı. Argo'nun En İyi Film ödülünü kazandığını Beyaz Saray'dan bağlanan Michelle Obama duyurdu.

Merakla beklenen kategorilerden En İyi Yönetmen ödülünü ise Life of Pi ile Ang Lee kazandı. Oyuncu kategorilerinde ise beklendiği gibi En İyi Kadın Oyuncu Jennifer Lawrence, En İyi Erkek Oyuncu Daniel Day-Lewis seçildi.

Beklenen ödüller

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ı Django Unchaiened ile Christoph Waltz'un, En Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ı ise Sefiller'deki rolüyle Anna Hathaway'in oldu.

5 dalda aday olan Michael Haneke imzalı Amour ise sadece Yabancı Film kategorisinde ödüle ulaştı.

En İyi Orijinal Senaryo Oscar'ını Django Unchained ile Quentin Tarantino, Uyarlama Senaryo Oscar'ını ise Argo ile ile Chris Terrio kazandı.

Her sene olduğu gibi 85. Oscar töreninde de 2012'de hayatını kaybeden sinema dünyasının önemli isimleri anıldı.

İşte kategoriler ve kazananlar:

En İyi Film: Argo

En İyi Yönetmen: Ang Lee (Life Of Pi)

En İyi Erkek Oyuncu: Daniel Day-Lewis (Lincoln)

En İyi Kadın Oyuncu: Jennifer Lawrence (Silver Linings Playbook)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Christoph Waltz (Django Unchained)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Anne Hathaway (Les Misérables)

En İyi Uyarlama Senaryo: Argo (Chris Terrio)

En İyi Orijinal Senaryo: Django Unchained (Quentin Tarantino)

En İyi Yabancı Film: Amour

En İyi Görüntü Yönetimi: Life of Pi (Claudio Miranda)

En İyi Sanat Yönetimi: Lincoln

En İyi Animasyon: Brave

En İyi Belgesel: Searching for Sugar Man

En İyi Animasyon (Kısa Metraj): Paperman

En İyi Belgesel (Kısa Metraj): Inocente

En İyi Kısa Film: Curfew

En İyi Müzik: Life of Pi (Mychael Danna)

En İyi Şarkı: 'Skyfall' (Adele, Skyfall)

En İyi Görsel Efekt: Life of Pi

En İyi Kurgu: Argo

En İyi Ses Miksajı: Les Misérables

En İyi Ses Kurgusu: Zero Dark Thirty - Skyfall

En iyi Makyaj: Les Misérables

En İyi Kostüm: Anna Karenina