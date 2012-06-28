Ve Nilüfer 9 ay aradan sonra sahneye dönüyor

Geçen ekim ayından beri göğüs kanseri tedavisi gören pop müziğin güçlü yorumcusu Nilüfer, 9 ay sonra sahnelere dönüyor

Milliyet'in haberine göre, kanser tedavisini başarıyla atlatan ve bu dönemde yaşadıklarını kendisiyle aynı kaderi yaşayan kadınlarla paylaşan Nilüfer, aylar sonra ilk konserini 4 Temmuz’da Ankara’daki Panora AVM’de verecek.

Nilüfer en son geçen 15 Ekim’de Jolly Joker’da konser vermişti. Moralinin çok iyi olduğu belirtilen Nilüfer’in, 31 Mayıs’ta Sofa Otel’de yakın dostu Sedat Ergin’in düzenlediği 57. doğumgünü partisinde pastasını üflerken de “İkinci baharımı yaşıyorum, çok mutluyum” dediği öğrenilmişti.

Dökülen saçlarını kazıtan ve ardından bandana takmaya başlayan Nilüfer, saçları uzadığı için artık kafasını örtmüyor.