Ve Madonna TT Arena'da sahne aldı

Türk Telekom Arena stadını dolduran seyirci konserin başlamaması üzerine protestoya başladı. 45 dakika gecikmeyle sahneye çıkan Madonna'nın sahneye çıkması ile stad bir anda sevgi seliyle inledi.

Sadece İstanbul’dan değil Türkiye'nin bütün illerinin yanı sıra, Atlanta, Berlin, Bunbury, Cologne, Dublin, Duşanbe, Kuala Lumpur, Montreal, New York, Şanghay, Tiflis gibi şehirlerden de konseri izlemeye gelen müzikseverler konser alanını doldurdu.

21:30'da sahne alması beklenen Madonna, 45 dakika rötarla sahneye Girl Gone Wild şarkıyla çıktı. Eski eşi Guy Ritchie’den olan 11 yaşındaki oğlu Rocco da sahnede. Rocco dansları ile annesine eşlik etti.