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Spor

Ve Lionel Messi tarihe geçti!

Lionel Messi, Real Betis'e karşı attığı iki golle, Barcelona formasıyla 192 gole ulaştı

10 Aralık 2012 01:09

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, takımının deplasmanda Real Betis ile oynadığı karşılaşmada 2 gol atarak futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Lionel Messi, Real Betis'e karşı attığı iki golle, Barcelona formasıyla 192 gole ulaşarak kulübün en golcü oyuncusu unvanını da eline geçirdi.

İspanya 1. Ligi'nin 15. haftasında Barcelona şu dakikalarda deplasmanda Real Betis'le karşılaşıyor.. Katalan ekibi, rakibi karşısında 2-1 önde.

Barcelona'nın iki golünü de atan Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2012 yılında attığı gol sayısını 86'ya çıkartarak Alman futbol efsanesi Gerd Müller'in 85 gollük rekorunu tarihe gömdü.

Alman gol makinesi Gerd Müller, 1972 yılında 85 gol atmıştı.

 

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Lionel MessiBarcelonagol rekoru192 gol

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