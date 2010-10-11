Ve Kusturica Altın Portakal jüri üyeliğinden çekildi

T24 - Boşnak asıllı Sırp yönetmen Emir Kusturica, Altın Portakal Film Festivali'ndeki tepkiler nedeniyle jüri üyeliğinden çekildiğini ve ülkesine döndü. Kusturica yaptığı basın toplantısında "Kültür Bakanı'nı düşman ilan ediyorum" diyerek sert tepki verdi. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Kusturica'nın yapmış olduğu açıklamayı talihsizlik olarak değerlendirirken, "Bizi yanlış anlamış olabilir" dedi.



MHP Antalya İl Başkanı Adnan Kaya ve bir grup partili ile Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediye binası önünde toplanarak belediye binası önüne siyah çelenk bıraktı.



Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenel, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 47. Antalya Film Festivali'ne eski adı Emir olan Nemenja Kusturica'nın jüri üyesi olarak davet edilmesini kınadıklarını söyledi.



Nemenja Kusturica'nın insanlık suçları işleyenlerin yakın dostu olduğunu ve onlara destek verdiğini ifade eden Şenel, şöyle konuştu:



"Bosna Savaşı sırasında kurulan tecavüz evlerinde binlerce Boşnak kadınının ırzına geçilirken, Boşnak kadınlara hitaben 'meseleyi lüzumundan fazla abartıyorsunuz' diyerek 250 bin insanın hayatına mal olan soykırımın çözümü olarak '500 yıl önce zaten hepimiz Sırptık, yeniden Sırp ve Hırıstiyan olalım, olsun bitsin' önerisini getiren, birçok kereler 'Boşnak bir anne babadan doğdum fakat kendimi kültürel açıdan Sırplara daha yakın hissediyorum' açıklamasını yapmıştır.



Temmuz 1995'de yalnızca iki gün içinde 10 bin Müslüman erkeğin şehit edildiği Srebrenica katliamının kurbanlarını anmak üzere o tarihten beri düzenlenen hiçbir törene katılmamıştır. Buna karşın aşırı milliyetçi Çetnik Sırp milis kuvvetleri komutanı Arkan, yanı sıra da Lahey Savaş Suçları Mahkemesi'nce yargılanırken hapiste ölen Sırbistan Devlet Başkanı Slobdan Miloseviç ile çok yakın dost olmuş, onlara destek vermiştir."



Boşnakların Türkiye'yi çok sevdiğini ve kardeş ülke olarak gördüğünü kaydeden Şenel, iki halk arasında tarihten gelen kardeşlik ve din bağı bulunduğunu anlattı.



Günay: Bizi yanlış anlamış olabilir



Ünlü yönetmen Emir Kusturıca'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden ayrılırken suçladığı ve 'düşman' ilan ettiği Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'dan yanıt geldi.

Suçlamalara karşı temkinli bir dille yanıt veren Bakan Günay, şunları söyledi:

"Galiba kendisine haksız, abartılı çeviriler yapılmış. Anladığım kadarıyla, bu yüzden buradan ayrılırken talihsiz açıklamalar yapmış. Ülkemizden ayrıldıktan sonra bir sanatçı arkadaşımızın arkasından konuşmak istemem. Keşke böyle bir tartışma olmasaydı. Keşke sadece filmlerini görseydik. Siyasi düşüncelerle ilgili bir tartışmaya Türkiye'de meydan verilmeseydi. Bu tür tartışmaların Antalya Film Festivali'ni gölgelememesini diliyorum."

