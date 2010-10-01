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Politika

Ve Kurtulmuş Saadet'ten ayrıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, genel başkanlıktan ve partisinden ayrıldığını açıkladı.

01 Ekim 2010 03:00

T24 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, genel başkanlıktan ve partisinden ayrıldığını açıkladı. Kurtulmuş, "Yeni bir siyasi hareketin ilk adımını atıyoruz" diye konuştu. Kurtulmuş'un açıklamalarına Erbakan cephesinden ilk tepki SP GİK üyesi ve eski TBMM Başkan Vekili Yasin Hatipoğlu'ndan geldi. Hatipoğlu, Kurtulmuş'un seküler bir hareketin peşine düştüğünü belirterek, "Halbuki milli görüş hareketinin inancı bellidir. Bu maneviyat ve ahlaktır" dedi.


Kayyuma devredilen Saadet Partisi'nde Genel Başkan Numan Kurtulmuş, bir basın açıklaması yaparak kararını açıkladı. Numan Kurtulmuş, kısaca şunları söyledi:


"Bizi destekleyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Kongre salonuyla başlayan gerginliklerin, tartışmaların ve kavgaların büyümesini istemedik. Gerginliklerin bitmesini bekledik. Aslında gönül ilişkimiz masamıza tabak ve tuzluk atılınca bitmişti zaten.


Mahkemeleri millete ve tarihe havale ediyoruz. Varsayalım ki Saadet Partisi şu anda iktidar ya da iktidar ortağı olsaydı bir yargıçın kararıyla iktidarda indirilecekti. Kayyum davası Türk siyasetine müdahalenin açık kanıtıdır. Bu dava Numan Bey’in, Saadet Partisi’nin meselesi değildir. Herşey milletin gözü önünde yaşandı, sistemli bir komployla karşı karşıya kaldık.


Numan Kurtulmuş ve arkadaşları siyasetin yıldızı olduğu için cezalandırılıyor. Siyasete yeni bir tarz getirdikleri için cezalandırılıyor. Kompoloyu gerçekleştirenler utansın, bizim utanacak bir şeyimiz yok. Meselenin aslı ne kongredir, ne de kongre listesidir.


Kim ne yaparsa yapsın yürüyüşümüzü engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz alemlerin Rabbinden başka kimsenin önünde diz çözmeyeceğiz.


Yaşananlar üslup ve yöntem farklılıklarımızı ortaya koydu. Artık partide birlikte siyaset yapma imkanı kalmamıştır.  Biz, yakın hedefler için değil yüksek idealler uğruna siyaset yapıyoruz.


Bu genel kurula girmiyor ve katılmıyoruz. Genel Başkanlıktan ve Saadet Partisi’nden ayrılıyorum. Yeni bir siyasal hareketin ilk adımını atıyoruz."


Numan Kurtulmuş'un konuşması "Başbakan Numan", "Mücahit Numan" sloganlarıyla kesildi.


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