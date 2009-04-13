Ve kriz Ferrari satışlarını da vurdu

Kriz Ferrari tutkunlarını da tasarrufa yöneltti. Geçen yılın ilk üç ayında yedi adet satılan 300 bin euroluk Ferrari bu yılın ilk çeyreğinde bir adet satılabildi. 2009’un en çok satılan araba markası ise Ford oldu



Taraf gazetesinin haberine göre; geçen yılın ilk üç ayında Türkiye genelinde ortalama fiyatı 300 bin euro olan Ferrari’den yedi adet satılırken, bu yıl aynı dönemde bu sayı bire indi. İlk üç ayda satılan ithal araçların toplamı ise 47 bin 926 adet olarak gerçekleşti.



Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, ilk çeyrekte ithal otomobillerde en fazla satış 6 bin 81 adet ile Ford'da olduğu görüldü. Volkswagen 5 bin 942 adet, Opel 4 bin 496 adet, Toyoto 4 bin 32, Hyundai 3 bin 190 adet otomobil satışı ile ilk beş içinde yer aldı. Peugeot 3 bin 147 adet, Honda 2 bin 609 adet, Citrún bin 534 adet, Chevrolet bin 382 adet, BMW bin 289 adet, Nissan bin 277 adet, Mercedes bin 141 adet, Kia bin 139 adet, Dacia bin 46 adet, Fiat marka bin 34 adet otomobil satıldı.



Geçen yılın ocak-mart dönemindeyse satılan Ferrari sayısı 7'ydi. İlk çeyrekte Lamborghini ve Ferrari marka otomobillerden birer adet satılırken, Lamborghini ve Ferrari en az satışı olan otomobil oldu. Aynı dönemde ise toplam 47 bin 926 adet ithal otomobil satışı gerçekleştiği belirlendi.

