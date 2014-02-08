Ukraynalı hava korsanı tutuklandı

Kharkov-İstanbul seferini yapan uçağı kaçırma girişiminde bulunan 45 yaşındaki Ukraynalı Artem Kozlov'un İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kozlov'un ilk ifadesinde ülkesinde ve Rusya'daki tutukluların serbest bırakılması için böyle bir girişimde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulananUkrayna vatandaşı Artem Kozlov tarafından dün gerçekleşen uçak kaçırma girişimi ile ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre 45 yaşındaki Kozlov, uçakta ayağa kalkarak kargo bölümünde bomba olduğunu söyledi ve elindeki telefonla bombayı patlatacağını dile getirerek uçak kaçırma girişiminde bulundu. Elindeki telefon ile bombayı etkin hale getireceğini söyleyen ve Soçi'ye gitmek isteyen 45 yaşındaki Kozlov'un girişimi pilotun İstanbul'a inmesi nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Operasyonun bazı ayrıntıları da ortaya çıktı

Uçağın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü hemen harekete geçti. Kozlov'la müzakere yürütülürken bir yandan da özel harekat uzmanları tarafından kargo bölümü incelendi. İnceleme devam ederken, uçaktaki yolcuların boşaltılması için anlaşmaya varıldı. Yolcular çıkarılırken kargodaki aramalarda patlayıcı bir madde bulunamadı. Patlayıcı bir madde olmadığının belirlenmesine rağmen emniyet birimleri tedbiri elden bırakılmadı. Polis her ihtimale karşı uçağın çevresinde sinyal kesici “jammer"le önlemlerini sürdürdü.

Tutuklular için yaptım

Yapılan operasyon sırasında çıkan arbedede hafif şekilde yaralanan Artem Kozlov tedavisinin ardından gece Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Kozlov'un ilk ifadesinde ülkesinde ve Rusya'daki tutukluların serbest bırakılması için böyle bir girişimde bulunduğunu söylediği öğrenildi. Ukraynalı Kozlov'un herhangi bir tutuklu yada grup ismi vermediği kaydedilirken bir 'terör' kaydının tespit edilemediği de dile getirildi.

Kozlov emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.