Ve karlı günler geri dönüyor, sıcaklılar 10 derece düşecek!

Türkiye, bu akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek, hava sıcaklıkları düşecek. Marmara'da pazartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışların Tekirdağ, İstanbul’un Silivri ve Çatalca çevrelerinde etkisini aralıklarla sürdüreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, halen yağışlı havanın etkisinde bulunan Türkiye, bu akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek.

Yağışların, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Ayvalık, Edremit, Burhaniye), Antalya ile Isparta'nın Sütçüler; Burdur'un Ağlasun, Çeltikçi, Bucak ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) ve yer yer şiddetli (76-100 kg/metrekare) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Trakya'da 6 ila 10 derece olmak üzere, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya çevrelerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 km/s) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Ayvalık, Edremit, Burhaniye), Antalya ile Isparta'nın Sütçüler; Burdur'un Ağlasun, Çeltikçi, Bucak ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) ve yer yer şiddetli (76-100 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani su baskını, sel, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR ve BACA GAZI ZEHİRLENMELERİ UYARISI: Rüzgarın Ege kıyıları ile Antalya çevreleri başta olmak üzere batı bölgelerde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 km/s) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü ve artan sıcaklık nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu



MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile İstanbul'un Silivri ve Çatalca çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Gömeç, Havran ve Burhaniye) yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), Çanakkale çevrelerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

BOZCAADA Çok bulutlu, kuvvetli (21-50 kg/metrekare) sağanak yağışlı 12

BURSA Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13

ISTANBUL Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Silivri ve Çatalca çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11

TEKİRDAĞ Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9



EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) ve şiddetli (76-100 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgar kıyı kesimlerde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli lodos nedeniyle yaşanabilecek baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

A.KARAHİSAR Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

İZMİR Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışların yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) ve yer yer şiddetli (76-100 kg/metrekare) olması bekleniyor. 13

MUĞLA Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışların yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) ve yer yer şiddetli (76-100 kg/metrekare) olması bekleniyor. 9

UŞAK Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla Mersin, Kahramanmaraş, akşam saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Isparta'nın Sütçüler; Burdur'un Ağlasun, Çeltikçi, Bucak ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) ve yer yer şiddetli (76-100 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgar batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) esecek.

ADANA Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

ANTALYA Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) ve yer yer şiddetli (76-100 kg/metrekare) olması bekleniyor. 14

HATAY Parçalı ve çok bulutlu 17

K.MARAŞ Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Eskişehir çevreleri, zamanla bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Lodos nedeniyle yaşanabilecek baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKSARAY Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

ANKARA Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yer yer karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı 10

ESKİŞEHİR Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

KONYA Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

KARABÜK Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11

SİNOP Parçalı , zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu 16

ZONGULDAK Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 15



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Samsun, Amasya ve Çorum, gece saatlerinde iç kesimleri aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Gümüşhane ve Bayburt ile iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü nedeniyle muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAYBURT Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

ORDU Parçalı, zamanla çok bulutlu 18

SAMSUN Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18

TRABZON Parçalı, zamanla çok bulutlu 18



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Malatya, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Güneyli rüzgar ve yüksek kar örtüsü nedeniyle muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ELAZIĞ Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 10

ERZİNCAN Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 5

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 6

VAN Parçalı ve çok bulutlu 5



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Adıyaman çevreleri ile zamanla doğu kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu 13

DİYARBAKIR Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

MARDİN Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu 12

SİİRT Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 12