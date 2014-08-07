İstanbul yine bu hale mi gelecek?

Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da beklenen yağış ile ilgili açıklama yaptı. Saat 14.50'de yapılan açıklamada yağışın yarım saat içinde etkili olacağı ve dikkatli olunması gerektiği açıklandı.

Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da beklenen yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Son uydu ve Meteorolojik Radar verilerine göre, İstanbul için beklenen sağanak yağışın yarım saat içerisinde başlaması tahmin edilmektedir. Yağışlar Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Silivri'nin batı kesimleri ila Zeytinburnu ilçelerimizde kuvvetli şekilde etkili olacak. İlerleyen saatlerde ise tüm İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. Ekipler gece sabaha karşı kanal temizlik çalışmaları yaptı. Yağmurun başlaması ile birlikte muhtemel riskli bölgelerde itfaiye, AKOM, İSKİ, Atık Müdürlüğü ekipleri kritik noktalarda hazır bekletiliyor" denildi.

Aysel Alp'in Hürriyet'teki haberine göre, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, üç ilde yaşayan vatandaşları saat 18'den itibaren etkili olacak yağış konusunda uyardı. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da bugün 18.00'den itibaren yağış ve fırtına beklenirken, bu durumun yarın sabah 9'a kadar devam edeceği bildirildi. Türkiye genelinde de yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor.

Yarın sabaha kadar sürecek

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanı Fatih Büyükkasapbaşı, Hürriyet'e son veriler ışığında yurt genelinde beklenen hava olaylarını değerlendirdi. Saat 12.00 itibariyle Marmara Bölgesi’nden başlayarak Marmara Denizi üzerinde fırtına bulutları görüldüğünü anlatan Büyükasapbaşı, bu bulutların önümüzdeki saatlerde sağanak yağışlara neden olacağını söyledi. İl genelini etkileyecek yağışların, bölge bölge görüleceğini belirtti.

Fırtına ve hortuma dikkat!

Büyükkasapbaşı, vatandaşları, Mevsim itibariyle yer sıcaklığı ve deniz suyu sıcaklığının yüksek olması, üst seviyelerden de serin havanın gelmesi nedeniyle yağış anında kısa süreli fırtına ve kıyıya yakın yerlerde de hortum riski yaratması nedeniyle uyardı.

Son verilere göre fırtına ve hortum riskinin şu sıralarda azaldığını belirten Büyükkasapbaşı ancak saat 18.00'den sonrası için şu uyarılarda bulundu:

"Tahminlerimize göre saat 18.00'den sonra İstanbul, Tekirdağ'ın batı kesimleri, Kocaeli ve Sakarya'da yağışlar şiddetlenecek. Bu gece ve yarın sabaha kadar bu dört ilde kuvvetli yağış ve bunun oluşturabileceği rüzgâr, fırtına ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. İstanbul'da etkili sistemin yarın sabah 9'a kadar sürmesini beklerken, etkili yağış sistemi İstanbul ve Marmara'yı yarın terk edecek."

Risklerin devam edeceği yerler

Tahminler Dairesi Başkanı Büyükkasapbaşı, etkili yağışın yarından itibaren İstanbul ve Marmara'yı terk edecek olmasına karşın yarın öğleden sonra Marmara'nın doğusunda Sakarya, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz'de yağış riskinin süreceğine dikkat çekti.

Doluya dikkat!

Bu tip yaz mevsimlerinde meydana gelen karakteristik havalarda, dolu yağışının en önemli risklerden biri olduğunun altını çizen Büyükkasapbaşı, ani ve kısa süreli fırtına ve yıldırıma karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Ağaç altına girme, çömel!

Yıldırım ve şimşek sırasında açık alanda bulunan vatandaşların kesinlikle ağaç altına girmemelerini anımsatan Büyükkasapbaşı, "Bu tür durumlarda hedef küçültmek gerekiyor. Çömelmek, yere uzanmak ya da alçak yerlere girmek gerekiyor" dedi.

Yaz havası gelecek hafta

Büyükkasapbaşı'nın yurt geneline ilişkin tahminleri ise şöyle:

"Bugün Ege'nin iç kesimleri Kütahya, Manisa, Balıkesir, İzmir'in kuzey ilçeleri ve Çanakkle; Edirne'nin doğusu ve Tekirdağ'da sağanak ve gök gürültülü, kuvvetli sağanak yağış bekliyoruz.

Cumartesi günü yağış biraz Doğu'ya kayacak. Batı Karadeniz, Akdeniz'in dağlık kesimleri, İç Anadolu'nun Batısı, Eskişehir, Afyon, Kütahya, Bilecik'te sağanak yağış bekliyoruz. Cumartesi Doğu Karadeniz Kars, Ardahan, Artvin, Rize'de sağanak yağış var.

Pazar günü yurt genelinde yağış yok; sadece Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekliyoruz.

Pazartesi'den itibaren Türkiye yağışlı havanın etkisinden kurtuluyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba normal yaz havasına döneceğiz.

2 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale ve Balıkesir'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa süreli ve kuvvetli olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Balıkesir ve İzmir radarlarından alınan son görüntüler ve yapılan son değerlendirmelere göre; Çanakkale'nin Gökçeada, Bozcaada, Ayvacık, Ezine, Bayramiç, Çan, Biga, Lapseki ve Yenice ilçeleri ile Balıkesir'in Merkezi, Manyas, Bandırma, Erdek, Susurluk, Kepsut, Gönen, Dursunbey ve Bigadiç ilçeleri çevrelerinde ve yüksek kırsal alanlarında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa süreli yerel olarak kuvvetli olacağından ve yağış anında kısa süreli fırtına da gözlenebileceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (lokal dolu, sel, su baskını, yıldırım, hortum riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Toplantıda muhtemel şiddetli yağışlara karşı alınacak terdirler masaya yatırıldı. Ekipler gece sabaha karşı kanal temizlik çalışmaları yapacak. Yağmurun başlaması ile birlikte muhtemel riskli bölgelerde İtfaiye, AKOM, İSKİ, ATIK Müdürlüğü ekipleri kritik noktalarda hazır bekletilecek.

Genel Sekreter Hayri Baraçlı toplantıda, 'Dünyada iklim değişikliği oluyor. Dolayısıyla İstanbul'da bu değişiklikten etkileniyor. Artık şehrimizde hortumlar görülmeye başladıysa bizde afetle mücadele çalışmalarımızı da günün şartlarına göre güncellemeliyiz. İtfaiye gibi 24 saat hazır bekleyen bir afet müdahale birimleri kurulması lazım. Bu konuda çalışmalarımızı gözden geçiriyoruz' dedi."

Kars’ı fırtına ve dolu vurdu

Kars’ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu sanayi bölgesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Dolunun etkisiyle çevre beyaz örtüye bürünürken, ağaçların dalları kırıldı, çatılar uçtu, işyerlerini su bastı. Kars ve çevresine, dün akşam saatlerinde gökyüzünün kararmasıyla birlikte bardaktan boşalırcasına yağmur yağdı. Sağanak yağmurun ardından bu kez dolu etkisini gösterdi. Fındık büyüklüğünde yağan ve yaklaşık 10 dakika süren dolu, ekili arazilere zarar verdi. Çiftçinin biçmeye fırsat bulamadığı ürünü doludan büyük zarar gördü. Buğday ve yulaf başakları yere yapıştı.

Bölgede etkili olan kötü hava koşulları, Organize Sanayi Bölgesine ait dev tabelayı uçurdu, girişte bulunan nöbetçi kulübeleri savruldu. Küçük Sanayi Sitesinde ise işyerlerinin çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı. Şiddetli yağmurla birlikte bir çok işyerini su bastı. Elektriklerin de sık sık kesilmesi, esnafı perişan etti. Sanayi esnafı afet anını anlatırken, "Adeta kıyameti yaşadık" dedi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, sanayiye giderek esnafa "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.