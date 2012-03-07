Ve İslamcı aydınlar 'Hrant için adalet' çağrısı yaptı...

T24 - Etyen Mahçupyan'ın Zaman'daki yazısında "Hrant'ın Arkadaşları" grubunun Hrant Dink'i taşıyamadıkları ve kendi sol anlayışlarıyla sınırlandırdıkları iddiası üzerine başlayan "İslamcı, muhafazakâr aydınlar ve kamuoyu Dink'i sahiplenmek istediler de engellendiler mi" tartışmasının ardından önemli bir girişime imza atıldı. Yıldız Ramazanoğlu, Cemal Uşşak, Cevat Özkaya, Rıdvan Kaya, Hidayet Şefkatli Tuksal, Mehmet Bekaroğlu, Abdurrahman Dilipak, Yılmaz Ensaroğlu, Taner Ayaz, Betul Ayaz, Emrullah Beytar, Cihan Aktaş, Gülcan Tezcan, Adnan İnanç, Neslihan Akbulut, Hilal Kaplan, Fadime Özkan, Özlem Albayrak, Burhan Kavuncu, Bülent Şahin Erdeğer, Yasin Aktay, Ramazan Kayan ve Nureddin Şirin'in de aralarında bulunduğu İslamcı aydın ve aktivistler Hrant Dink için adalet çağrısı yaptı.

İslamcı, muhafazakâr isimlerin çok sayıda akademisyen, sol, liberal aydın ve aktivistin desteğiyle "Adalet Çağrımız Var" başlığıyla imzaya açtıkları metinde "Hak' söz konusu olduğunda, Müslümanlar meselenin tabiî ve zaruri tarafıdırlar" dendi. Metinde hükümet, "adaleti önlemeye yönelik direnci kıracak ve adil yargılamayı sağlayacak iradeyi ortaya koyamamak"la suçlandı. Çağrı metninde, "Müslümanların adaletten yana ağırlık oluşturması ve bu davanın hukuka uygun bir şekilde sonuçlanması için ihtiyaç duyulan desteği sağlaması, adaletin tahakkuku bakımından hayati bir önem taşımaktadır. İslami hassasiyet sahibi tüm kişi ve kuruluşları kendi davalarına sahip çıkmaya, sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye ve heba edilen beş yılın ardından, kapsamlı ve sahici bir yargılamanın gerçekleştirilmesi için her kesimden vicdan sahibi insanlarla beraber daha aktif bir şekilde çalışmaya davet ediyoruz" dendi.

İlk toplu girişim

İmzacı İslamcı ve muhafazakâr aydınların önemli bir bölümü Dink cinayeti davasının seyri konusundaki eleştirilerini daha önce dile getirmiş olmakla birlikte, "Adalet Çağrımız Var" girişimi ilk toplu tavır olması açısından önem taşıyor. Çağrıda bağımsız İslamcı aydınlar, yazarlar, Mazlum-Der, Özgür-Der gibi derneklerin temsilcileriyle Fethullah Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Cemal Uşşak gibi isimlerin de imzası bulunuyor.

"Adalet Çağrımız Var" başlıklı metin ile çağrıyı yapanlar, destekleyenler ve 7 Mart 2012 öğlen saatleri itibarıyla imza koyanlar şöyle:

Basına ve Kamuoyuna;

BİZ BU DAVANIN TABİİ TARAFIYIZ YENİDEN, HUKUKA UYGUN, KAPSAMLI VE SAHİCİ BİR YARGILAMA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Hrant Dink'in katledilmesinin üzerinden beş yıl geçti.

Ancak aradan geçen onca yıl boyunca, bu cinayetin bütün boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli irade oluşmadı. Varlığı herkes tarafından bilinen derin fail ortaya çıkarılmadı. İlk günden itibaren, adaletin tahakkukunu önlemeye yönelik kolektif bir bürokratik direnç sergilendi. Bu cinayetin aynı zamanda kendisini de hedef aldığı siyasi irade ise bu direnci kırmak ve adil yargılamanın gerçekleşmesini sağlamak için gereken iradeyi ortaya koyamadı. Kısacası bu cinayeti gerçekleştiren örgüt, yapı ve işleyiş ortaya çıkarılıp cezalandırılamadı, hak yerini bulmadı.

Adaletin yerini bulmasını bekleyen bizler, bu tablo karşısında derin bir hayal kırıklığı içindeyiz.

"Hak" söz konusu olduğunda, Müslümanlar meselenin tabiî ve zaruri tarafıdırlar.

"Bir insanı haksız yere öldürenin tüm insanlığı öldürmüş" gibi olduğuna inananlar, her durumda adaleti üstün tutmak ve hakikatin şahitliğini yapmakla yükümlü olanlar, bu aleni haksızlık karşısında da susamazlar ve inançları gereği müdahil olmak zorunda oldukları bir davaya kayıtsız kalamazlar.

Müslümanların adaletten yana ağırlık oluşturması ve bu davanın hukuka uygun bir şekilde sonuçlanması için ihtiyaç duyulan desteği sağlaması, adaletin tahakkuku bakımından hayati bir önem taşımaktadır.

İslami hassasiyet sahibi tüm kişi ve kuruluşları kendi davalarına sahip çıkmaya, sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye ve heba edilen beş yılın ardından, kapsamlı ve sahici bir yargılamanın gerçekleştirilmesi için her kesimden vicdan sahibi insanlarla beraber daha aktif bir şekilde çalışmaya davet ediyoruz.

Çağrıcılar

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yıldız Ramazanoğlu, Cemal Uşşak, Cevat Özkaya, Rıdvan Kaya, Hidayet Şefkatli Tuksal, Ahmet Faruk Ünsal, Üstün Bol, Nevzat Çiçek, Mehmet Bekaroğlu, Abdurrahman Dilipak, Ufuk Çoşkun, Fatma Bostan Ünsal, Yılmaz Ensaroğlu, Taner Ayaz, Betul Ayaz, Emrullah Beytar, Cihan Aktaş, Gülcan Tezcan, Cahit Koytak, Adnan İnanç, Neslihan Akbulut, Hilal Kaplan, Fadime Özkan, Özlem Albayrak, Burhan Kavuncu, Bülent Şahin Erdeğer, Yasin Aktay, Ramazan Kayan, Hüseyin Hatemi, Kezban Hatemi, Nureddin Şirin.

Destekleyenler

Bekir Berat Özipek, Nihal Bengisu Karaca, Altan Tan, İhsan Eliaçık, Ferhat Kentel, Şanar Yurdatapan, Mustafa Akyol, Nuray Mert, Murat Aksoy, Yıldıray Oğur, Orhan Kemal Cengiz, Baskın Oran, Erdal Doğan...