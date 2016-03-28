Ve hapsedilen akademik kadroyla ‘Metris Üniversitesi’ açıldı!

Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer alan Nişantaşı Üniversitesi'nden kovulan Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Kıvanç Ersoy tutuklanmasının ardından internette Metris Üniversitesi kuruldu.

Tutuklanan akademisyenlere destek olmak amacıyla, gönüllü bir grup tarafından “Susma. Sustukça MetrU sana gelecek” sloganıyla Metris Üniversitesi (MetrU) sitesi kuruldu. http://www.metrisuni.com/giris/ adresinden ulaşılan MetrU’nun tanıtımı da şöyle:

"Metris Üniversitesi (MetrU), temelleri 12 Eylül 1980 tarihinde atılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı arasındaki özel protokol ile hayata geçirilen istisnai bir yükseköğrenim projesidir.

2023 ve 2071 stratejik hedefleri doğrultusunda, bölgesinde lider bir Türkiye yaratma hedefiyle faaliyetlerini yürüten MetrU bünyesinde, halihazırda yüzlerce öğrenci bilimin ve teknolojinin ışığında eğitimlerine devam etmektedir.

2014 yılında Silivri’de yeni kampüsümüzün inşasına başlanmıştır ve önümüzdeki yıllarda çağı yakalayan yeni ve dinamik yapı ile burada da hizmet verilmeye başlanacaktır.

Her gün daha da genişleyen saygın akademik kadrosu sayesinde, Türkiye’nin önde gelen köklü kuruluşlarıyla rahatlıkla rekabet eder hele gelen MetrU’nun en önemli stratejik avantajı, sağlamış olduğu “mecburi yatılı” eğitim sistemidir. Böylece, öğrenciler ve hocaların, gündelik hayatın alabildiğine sıkıcı ve yıpratıcı dertleriyle meşgul olmaksızın, mevcut enerjilerinin tamamını eğitim ve araştırma çalışmalarına ayırmaları, herhangi bir şüpheye zemin bırakmayacak şekilde kendiliğinden tesis edilmektedir."