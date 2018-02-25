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Spor

Ve Fenerbahçe taraftarı yola çıktı!

"Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz"

25 Şubat 2018 18:14

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park'a gidiyor.

Saat 14.00'de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramalarının yapılmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nün organize ettiği 15 otobüsle Vodafone Park Stadyumu'na doğru yola çıktı.

Bu arada Sarı-lacivertlileri taraftarların yolculuk öncesi birbirlerine, "Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz" şeklinde uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.

(DHA)

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