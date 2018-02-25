Ve Fenerbahçe taraftarı yola çıktı!

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park'a gidiyor.

Saat 14.00'de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramalarının yapılmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nün organize ettiği 15 otobüsle Vodafone Park Stadyumu'na doğru yola çıktı.



Bu arada Sarı-lacivertlileri taraftarların yolculuk öncesi birbirlerine, "Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz" şeklinde uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.

(DHA)