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Bilim / Teknoloji

Ve dünya 'Neandertal'la tanıştı

Hermann Schaaffhausen, 4 Şubat 1857'de ilkel insan 'Neandertal'ı kamuoyuna tanıttı.

04 Şubat 2009 02:00

4 Şubat 1857'de Alman doktor Hermann Schaaffhausen. Neander vadisinde bulunan fosil insan kemiği üzerinde yaptığı incelemeleri sonuçlandırıp Bonn kentinde 'Tıbbi bilim ve sağlık toplantısında' kamuoyuna sunmuştur.

Schaffhausen kemiklerin ilkel bir insan'a ait olduğunu tespit etmekle beraber, günümüz insanından ciddi farkların gözlemlendiğini belirtiyor. Evrim teorisinin yeni yeni geliştirildiği yıllarda yapılan bu buluş, doğal seleksiyon kavramının gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Neandertal insanı nedir ?

Neandertal adamı ya da kısaca Neandertal, günümüzden yaklaşık 200 bin ila 28 bin yıl önce yaşamış insan türü. Fosilleri muhafaza etmeye müsait kireçtaşı mağaralarda yaşadıkları için haklarında en fazla bilgi sahibi olunan ve bunun bir sonucu olarak modern kültürde tipik "mağara adamı" kalıbını yaratan tarih öncesi insan türüdür.

Neandertal'ın fiziksel farkları

Neandertaller ile ilk modern insanlar arasındaki en önemli fark güçlülük ve dayanıklılıktır. Neandertaller de tıpkı diğer tarih öncesi insan türleri gibi modern insandan daha güçlü ve dayanıklı canlılardı. İlk modern insanların üst kolları ve baldırları, günümüz insanına nazaran kalın olmakla birlikte, Neandertallere göre daha inceydi.

İlk modern insanların ellerinin anatomisi tutmayı daha hassaslaştıracak şekilde değişti. Bacaklar gücünden fazla bir şey kaybetmedi zira tüm Pleistocene dönemi avcı-toplayıcı topluluklarında hızlı hareket etme önemliydi. Ön dişler küçüldü, yüz kısaldı, çene sivrildi, kaş çıkıntıları küçüldü.

Beyin boşluğu daha yukarıya çıktı, yuvarlaklaştı ancak büyümedi. Alet kullanımı ve kültür daha detaylı ve kapsamlı hale geldi. Bunların yanısıra, Neandertallerin çağdaşları olan ilk modern insanlardan daha zeki ya da daha az zeki olduklarına dair herhangi bir veri yoktu.

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