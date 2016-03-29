Ve Davutoğlu da sansürlendi; "Akademisyenler tutuksuz yargılanmalı" açıklamasını makasladılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakın gazetelerden Sabah, Star, Akşam, Yeni Şafak, Yeni Akit ve Türkiye, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Güneydoğu'daki çatışma ortamının sona erdirilmesi talebiyle Barış İçin Akademisyenler tarafından yayımlanan "Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenler Esra Mungan, Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya'nın tutuklanmasına tepki gösterdiği sözlerini sansürledi.

Başbakan Davutoğlu, Ürdün ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını cevapladı. Sabah, Star, Akşam, Yeni Şafak ve Akit, Davutoğlu'nun akademisyenlerle ilgili değerlendirmelere hiç yer vermezken, Sabah ise makaslayarak verdi.

Davutoğlu, tutuklu akademisyenler hakkında, "Ben prensip olarak hüküm verilene kadar eğer herhangi bir hukuki zorunluluk yoksa, insanların tutuklu yargılanmalarına karşıyım. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyen Esra Mungan geçmişte başörtü yasağına da karşı çıkan bir isim. Onunla ilgili olumsuz kanaatim yok. Aksine özgürlükçü tutumunu duymuş olduğum bir isim" diye konuşmuştu. Davutoğlu'nun bu sözlerini makaslayarak veren Sabah'ın haberinde, Davutoğlu'nun "Akademisyenlere eleştirilerimi hatırlarsınız. PKK'ya dönük eleştiri yok. O zaman daha Kızılay saldırısı olmamıştı. Parçalanmış bedenleri gördükten sonra hala bir akademisyen o bildiriyi PKK'yı eleştirmeden okuyorsa, onunla ayrı bir düzlemde mücadele veririm" ifadelerine yer verildi.

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