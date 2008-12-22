Ve Das Kapital çizgi roman oldu

Kitabı yayımlayan EastPress Yayınevi yöneticisi Yusuke Maruo, Kapital'in birinci cildinin 'manga' (Japon çizgi romanı) versiyonunun, piyasaya sürüldükten sonraki ilk birkaç günde 6 bin adet satıldığını söyledi.Manga versiyonunun Kapital'in orijinaline ilgiyi artırmasını umduklarını belirten Maruo, "Açık ki, son küresel kriz sistemin düzgün biçimde işlemediğine işaret ediyor. İnsanların kapitalist toplumun sorunlarına cevap bulmak için Marx'a başvurduğunu düşünüyorum" dedi.Maruo, hedef kitlelerinin 30'lu yaşlarındaki büro çalışanları olduğunu belirtti.Japonca yayımlanan Kapital'in 1. cildinin Manga versiyonunun İngilizce, Almanca ve Çince çevirilerinin de hazırlandığı ve gelecek yıl piyasaya sürüleceği, Kapital'in diğer ciltlerinin Manga versiyonlarının da yayımlanacağı belirtildi.Manga olarak yayımlanan Kapital'in birinci cildinin kahramanı, bir peynir fabrikası sahibi olan Robin.Babasının kapitalist ilkelerine isyan eden ve soğukkanlı bir kapitalist yatırımcı ile işbirliği yaptıktan sonra bir köle şoför haline gelen Robin, macerası boyunca kapitalist emelleri ve fabrikasındaki işçilerin sömürülmesinden duyduğu suçluluk duygusu arasında mücadele ediyor.