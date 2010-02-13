Ve Baykal noktayı koydu

T24 -

'Nokta. O kadar'

Başbuğ'un açıklamaları

'Burun sürtme kampanyası'

Baykal, sel felaketi meydana gelen Antalya'nın Kundu bölgesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Baykal, cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin bazı değerlendirmeler ve Başbakan Erdoğan'ın, ''Cumhurbaşkanının görev süresini Yüksek Seçim Kurulu belirler'' şeklindeki sözlerine yönelik soru üzerine, bu konuda aslında hiç talebe gerek olmadığını, durumun çok açık ve çok net olduğunu ifade etti.''Bizim Anayasamızın cumhurbaşkanlığıyla ilgili hükmü, tereddüt edilmeyecek netlikte ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl, parlamentonun görev süresi 4 yıldır'' diyen Baykal, şöyle devam etti:''Cumhurbaşkanı, seçildiği zaman bu hüküm yürürlükte değildi. '7 yıl devam eder mi' düşüncesi vardır. Kamu hukukunda böyle bir düşünceye yer yoktur. Kamu hukukunda yasaların, Anayasa'nın ortaya koyduğu düzen herkes için geçerlidir. Anayasa'ya karşı kimse, 'ben geçen Anayasa zamanında bu hakkımı elde ettim' deme imkanına sahip değildir. Bu, ancak Anayasa'nın geçici maddesi imkan sağlarsa, 'daha önce seçilmiş olan cumhurbaşkanı 7 yıl devam eder' diye bir madde varsa uygulanır. Yeni Anayasamızda böyle bir madde yoktur. Durum çok açıktır. Yeni Anayasa'ya göre buna imkan verecek yeni bir madde bulunmadığı halde, 'Ben o dönemde seçilmiştim, ben ona göre görevime devam ederim'' diye talepte bulunma imkanı kamu hukukunda yoktur.''Baykal, YSK'nın, Anayasa'yı yorumlama yetkisi bulunmadığını da ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:''YSK, Anayasa'yı yorumlama yetkisine sahip bir organ değildir. Anayasa'nın bu konuda yoruma da ihtiyacı yoktur. 'Şu kurullar karar aldı, bu kurullar karar aldı, biz bunu uygulayacağız' demek çok büyük yanlış olur. Bu, Türkiye'de çok önemli, derin hukuk tartışmalarını beraberinde getirir. Buna ihtiyaç olacağını zannetmiyorum. Herkes bunun böyle olduğunu biliyor da 'değişik durum yaratılır mı' diye yoklama içindedir. Buna gerek yok, böyle bir yoklamaya gerek yok, durum çok açık. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır, milletvekilinin görev süresi de 4 yıldır. Nokta. O kadar.''Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un, bir gazetede yayımlanan röportajındaki açıklamalarıyla ilgili sorusuna Baykal, ''Bu feryada kulak vermek lazımdır. Bu haklı bir feryattır. Yaşanan olayları doğal karşılamak mümkün değildir. Bu olayların arkasında bir planlamanın, bir hazırlığın, bir tertibin geldiğinin görmezlikten gelinmesi artık mümkün değildir'' diye yanıt verdi.''Silahlı kuvvetler, bizim silahlı kuvvetlerimiz, yargı, bizim yargımızdır. Her kurumda sorunlar, sıkıntılar vardır ama burada yaşananların her kurumda ortaya çıkabilecek sorunların, sıkıntıların ele alınmasına yönelik iyi niyetli bir devlet olarak açıklanması maalesef mümkün değildir'' diye konuşan Baykal, şöyle devam eti:''Sistematik bir tahrip, etkisizleştirme, yıldırma, burun sürtme kampanyası sürdürülmektedir. Şimdi bunun artık ilgili kurumlar tarafından da teşhis edilmeye başladığını görüyoruz. Bu tespitlerin yapılması gecikmiştir. Bu tespitin yapılması kendi başına çözümü ortaya koyacak mı? Bunu da göreceğiz. Bir yeni anlayışa ihtiyaç var. Köklü bir değişime ihtiyaç var. Bunu hep birlikte ortaya koyabilmeliyiz.''