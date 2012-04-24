Ve Ayşe'yi de şikayetçi olduğu eski eşi öldürdü

23 Nisan dün tüm yurtta sevinçle kutlandı. Çocuğunu alan anneler törenlere koştu, bayram sevincini birlikte yaşadı. Ancak aynı bayram dün iki anneye zehir oldu. İstanbul’da, koca şiddetine karşı devletten koruma isteyen Ayşe İnce, kızıyla törene giderken eski eşi tarafından öldürüldü.

Vatan gazetesinin haberine göre, Küçükçekmece'de 8 yaşındaki çocuğunu okuldaki 23 Nisan törenlerine götüren Ayşe İnce (34) çıkışta kendisini bekleyen eşi Mehmet İnce (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Küçükçekmece Gültepe Mahallesi’nde bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti İlköğretim Okulu’nun arkasındaki sokakta meydana gelen olayda, mahkemenin 2 ay önce hakkında evden uzaklaştırma kararı verdiği bilgisayar programcısı Mehmet İnce, 8 yaşındaki kızı Merve’nin katıldığı 23 Nisan törenlerini izlemek için okula geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Ayşe İnce, kızlarıyla fotoğraf da çektiren Mehmet İnce ile “Niye geldin?” diyerek tartıştı. Çift arasındaki tartışma törenlerin sona ermesinin ardından okul dışında da devam etti. Mehmet İnce arka sokağa geldiklerinde bıçağını çıkararak İnce’ye saldırdı.

17 bıçak darbesi

Boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle feci şekilde yaralanan nci, kanlar içinde kaldı. Bu arada çiftin 8 yaşındaki kızları Merve İnce, en mutlu olduğu günde korkunç cinayete tanık oldu. Babasının hunharca gerçekleştirdiği vahşete tanık olan küçük kız, büyük şok yaşadı. Yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilen küçük kız dedesinin evine götürüldü. Ayşe İnce, çevredekiler tarafından kaldırıldığı Özel Doğan Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Ayşe İnce’nin vücudunda 17 bıçak darbesi tespit edildi. Mehmet İnce, bıcağı olay yerinde atıp yaya olarak kaçtı. Ancak peşinden koşan mahalle sakinleri Mehmet İnci’yi yakalarak polise teslim etti. Polis tarafından gözaltına alınan İnci, İstanbul Asayiş Şubesi Müdürlüğü’ne getirildi.

Devlet koruyamadı

Soruşturmada zanlı Mehmet İnce’nin şiddetli geçimsizlik nedeniyle 4 aydır eşiyle ayrı yaşadığı ortaya çıktı. Baba evine dönen eşi Ayşe İnce’yle barışmak için sürekli telefon ettiği öğrenilen Mehmet İnce’nin bir hafta önce eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı açıklandı. İddiaya göre Mehmet İnce, kızını okula getirip götürürken takip ettiği Ayşe İnce’yi 16 Nisan’da okul çıkışında sıkıştırdı.

“Seni ve bütün sülaleni doğrarım” diyen İnci, yanında taşıdığı poşette bulunan bıçağı da göstererek eşini tehdit etti. Eşi Ayşe İnce’nin şikayeti üzerine yakalanan Mehmet İnci, karakolda ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İnce’nin geçtiğimiz yıl da benzer bir şikayetle bir kez daha gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Mehmet İnce’nin Ağustos 2011’de dövdüğü Ayşe İnce’nin şikayeti üzerine gözaltına alındığı, emniyette “birinci dereceden yakınına kötü muamele” suçundan hakkında işlem yapılan İnce’nin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaderi adaşı gibi oldu

Ayşe İnce, kadına şiddetin sembolü haline gelen ve boşandığı eşi İstikbal Yetkin tarafından öldürülen Ayşe Paşalı ile aynı kaderi yaşadı. Ayşe İnce de, eşinden şiddet gördüğü için savcılığa başvurmuştu ancak devlet onu da, adaşı Paşalı gibi koruyamadı. İnce dün, kızıyla 23 Nisan törenleri için gittiği okulun önünde 17 bıçak darbesiyle hunharca öldürüldü. Dehşete İnce’nin 8 yaşındaki kızı da tanıklık etti.

Savcı yasayı uygulasaydı..

8 Mart’ta kabul edilen yeni yasayla birlikte kadınların korunmasına dair çok sayıda karar alındı. Bu önlemlerin içerisinde şiddet uygulayan erkeğe terapi uygulanması ve alkol ya da uyuşturucu kullanıyorsa tedavi edilmesi de var. Yasanın belki de en önemli maddeleri ise cinayetlerin önüne geçmek için düşünülen maddelerdi. Bu kapsamda savcılığa giderek korunma talep eden ve şiddet gördüğünü belirten kadınlar evli olup olmamasına bakılmaksızın koruma altına alınabiliyor.

Koruma talep eden kadının hayati tehlikesi bulunması halinde kendi talebi üerine veya savcının kararıyla geçici koruma altına alınabiliyor. Korunan kadının hayati tehlikesi varsa kimlik bilgileri, ilgili diğer bilgi ve belgeleri de değiştiriliyor ve izinin bulunması imkansız hale getiriliyor. Bu kapsamda kadınların dışarı çıkacakları ve tehlike oluşturabilecek durumlarda yanlarına koruma polislerin nezaret etmesi de sağlanabiliyor. Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda da geçici yer imkanı sağlanması ve koruma altına alınması kararı, polis tarafnıdan da alınabiliyor. Kolluk amiri, söz konusu işlemlerle ilgili evrakı, en geç, kararın alındığı tarihi takip eden ilk iş günü içinde mülki amirin onayına sunuyor. Mülki amir tarafından 48 saat içinde onaylanmayan işlemlerin uygulanmasına ise son verilebiliyor.

Hakim kararıyla, şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik olarak alınacak önleyici tedbirler ise şöyle:

- Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmaması,

- Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,

- Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,

- Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,

- Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,

- Gerekli görülmesi halinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,

- Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,

- Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.