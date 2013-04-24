Ve askerler BDP'lilerin de olduğu resepsiyona katıldı

Hülya Karabağlı/Ankara

Bu yıl hem BDP’li vekillerin hem Silahlı Kuvvetler’in komuta kademesi, 7 yıllık boykotun ardından ilk kez bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da 11 senelik resepsiyon boykotuna son verdi.

TBMM’de erken saatte başlayan etkinliklere askerler de ve BDP’liler de katıldı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in akşam verdiği resepsiyona, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in dışında üç kuvvet komutanı katıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul programı nedeniyle davete katılamadı.Bu yıl asker ve siyasetin boykot etmediği bir resepsiyona imza atılmış oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP’li çok sayıda milletvekili resepsiyonda yer aldı. Kabine üyelerinin katılımının az olduğu gözlendi.