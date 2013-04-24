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Politika

Ve askerler BDP'lilerin de olduğu resepsiyona katıldı

TBMM’nin kuruluşunun 93. Yıldönümünde BDP milletvekilleri ile askerler ilk kez aynı karede yer aldı

24 Nisan 2013 01:17

Hülya Karabağlı/Ankara

Bu yıl hem BDP’li vekillerin hem Silahlı Kuvvetler’in komuta kademesi, 7 yıllık boykotun ardından ilk kez bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da 11 senelik resepsiyon boykotuna son verdi.

TBMM’de erken saatte başlayan etkinliklere askerler de ve BDP’liler de katıldı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in akşam verdiği resepsiyona, Cumhurbaşkanı  Abdullah  Gül,  Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in dışında üç kuvvet komutanı katıldı.

Başbakan  Recep Tayyip Erdoğan  İstanbul programı nedeniyle davete katılamadı.Bu yıl asker ve siyasetin boykot etmediği  bir  resepsiyona imza atılmış oldu. CHP Genel  Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu,  MHP Genel  Başkanı  Devlet Bahçeli  ve  BDP’li çok sayıda  milletvekili resepsiyonda yer aldı. Kabine üyelerinin katılımının az olduğu gözlendi. 

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