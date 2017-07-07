Ve 'Adalet Yürüyüşü' İstanbul'da!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nde yirmi üç gün geride kaldı. 420 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 400 kilometre yol katedildi. Yaklaşık 50 bin kişinin bulunduğu kortej, saat 11:59'de İstanbul'a girdi.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, dün yapılan oylama ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren 'Türkiye Raporu'nun kabul edildiği Avrupa Parlamentosu'na (AP) "adalet" çağrısı yaptı.

"Biz sizden de adalet istiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

" Türkiye sadece iktidar partisinden ibaret değil ki, AB ile ilişkilerin askıya alınması değil, daha tutarlı sürdürülmesi gerekiyor. Umarım ilişkilerin yönünde bir karar alırlar, bu da bizi memnun eder. Adalet sadece Türkiye için değil, bütün insanlık için geçerli bir durumdur."

“Tarihi bir karar çıktı mı, dedim; İstanbul’a yürüyeceğiz dedi, güldüm”

Renklerin kardeşliği

2013 yılında gerçekleştirilen Gezi eylemleri sırasında sık sık bir arada görülen ve o dönem "İstanbul United" olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları bu kez de "adalet yürüyüşü" için bir araya geldi.

"Gandhi'nin rekorunu yarın kıracağız"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mahatma Gandhi'nin, Güney Afrika’da Hintleri ezen yasa ve uygulamalara karşı yaptığı Tuz Yürüyüşü'nün rekorunun yarın kırılacağını aktardı. Özel, "412 km yol yüründü. Bu, 387 km'lik Tuz Yürüyüşü'nün mesafesi aşılmıştır. Gandi, 24 gün yürümüştü. Yarın da saat 16.32'de Gandi'nin süre rekorunu da kıracağız" diye konuştu.

İşte dakika dakika yaşananlar

15:20 - Konaklama alanına ulaşıldı.

14:45 - Yol üzerinde bulunan Şişecam'ın çalışanları da yürüyüşe destek için yol kenarına çıktı. İş Bankası çalışanları da Şişecam'ın biraz ilerisinde desteği devam ettirdi.

14:40 - Tokat'tan gelen 90 yaşındaki Furkan Sükan da yürüyüşe katıldı. Sükan, "Özgürlükten yanayım, demokrasiden yanayım, o yüzden buradayım" dedi.

14:30 - Yürüyüşün ilk gününden bu yana Adalet Yürüyüşü'nde bulunan ve 15 Temmuz sonrasında tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu için adalet isteyen Veysel Kılıç da Kılıçdaroğlu'yla birlikte yürüyor.

14:27 - Yürüyüş başladı. 5 kilometrelik yürüyüşün ardından 23. gün Tuzla İçmeler'de son bulacak.

12:24 - Tertip otobüsünden yapılan anonsta, 2 saatlik molada bol bol sıvı alınması ve gerekli olması durumunda sağlık ekiplerine başvurulması öğütlenirken, "Bu tarihi günde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunuz için hepinizle gurur duyuyoruz ve saygıyla selamlıyoruz" dendi.

12:20 - Katılımcılar mola alanına üstleri aranarak alınıyor. Günün son etabı saat 14.15'te başlayacak.

12:13 - İstanbul girişindeki mola alanına ulaştı.

11:59 - İstanbul il sınırına giren kortej, burada "Mehter Marşı" ve 16 Türk devleti bayrağıyla karşılandı.

11:15 - Yürüyüşe yeniden başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafının basılı olduğu tişörtler giyen yüzden fazla genç, Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüyor.

10:15 5 kilometrelik yürüyüşün ardından ilk mola alanına ulaşıldı.

10:10 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yol kenarında Rabia işareti yapan gruplara yönelik olarak, "Sevgili genel başkanımız hangi görüşten olursanız olun, sizleri kucaklıyoruz" anonsları yapıyor.

Yürüyüşün ilk gününden bu yana kortej düzeninden sorumlu olan Ağbaba, çocuklarıyla birlikte yol kenarında bekleyen ailelere de "Kemal Kılıçdaroğlu günaydınlar diliyor. Gözlerinizden öpüyor" diye sesleniyor.

10:01 - 8 Ocak 1996'da polislerin işkence ederek öldürdüğü Evrensel muhabiri Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe, yürüyüşe destek vererek Kılıçdaroğlu'yla birlikte yürüdü.

10:00 - Birgün gazetesi yöneticileri de korteje katıldı.

09:25 - DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Genel-İş üyesi onlarca işçi de yürüyüşe destek vermek için yol kenarında bekliyor.



09:20 - Yol üzerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

09:11 - Katılımcılar aranarak yürüyüş güzergâhına alınıyor.

09:10 - Yürüyüş başladı. Kortejin bugün ikinci etapta İstanbul'a girmesi bekleniyor.