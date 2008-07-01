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Bilim / Teknoloji

VDSL2'ye "Merhaba"

ADSL'de şu an kullanılan en yüksek bağlantıdan 8 kat daha fazlı hız vaadeden VDSL2 bugün kullanıma sunuldu.

01 Temmuz 2008 03:00

İnternetten film indirmeyi sadece birkaç dakikaya düşüren VDSL2 özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların performanslarını artırmalarına yardımcı olacak.

Online oyun oynamayı "işkence" olmaktan çıkarıp "zevk" haline getirecek olan VDSL2 ile birlikte IPTV'nin de altyapısı hazırlanmış oldu.
Belirlenen son kullanıcı fiyatlarına göre 32 MB VDSL2 abonesi olmak isteyen bir kişi aylık 169 YTL ücret ödeyecek. 16 MB VDSL2 için belirlenen fiyat ise 129 YTL.

ADSL kullanıcılarının var olan modemleri VDSL2 ile çalışmıyor. Bu nedenle daha hızlı internet isteyenlere servis sağlayıcılar modem de verecek.
73 ilde birden hizmete giren VDSL2 sayesinde Türkiye, Avrupa'nın hızlı internet kullanan ülkeleri arasına girmiş oldu.

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