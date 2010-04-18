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Kültür-Sanat

Vavien'e Altın Lale Ödülü

Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Avrupa Konseyi en iyi Türk filmi ödülünü "Vavien"e, en iyi yönetmen ödülü ise "Min Dit"le Miraz Bezar'a gitti.

18 Nisan 2010 03:00

T24 - Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Avrupa Konseyi Sinema Ödülü'ne Filistinli Scandar Copti ve İsrailli Yaron Shani'nin yönettiği ''Ajami'' layık bulundu. En iyi Türk filmi ödülü "Vavien"e, en iyi yönetmen ödülü ise "Min Dit"le Miraz Bezar'a gitti.

Festivalin kapanış galası ve ödül töreni, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Sunuculuğunu Mehmet Ali Alabora'nın üstlendiği gecede, ''Sinemada İnsan Hakları'' yarışmasındaki Avrupa Konseyi Sinema Ödülü FACE'e, Filistinli Scandar Copti ve İsrailli Yaron Shani'nin yönettiği ''Ajami'' layık görülürken, ''Jüri Özel Ödülü'', ''The Day God Walked Away'' (Tanrının Gittigi Gün) adlı filme verildi.

Bu yıldan itibaren Eczacıbaşı Topluluğunun desteğiyle verilmeye başlanan ''Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü'', Belçikalı yönetmen Felix van Groeningen'in ''Şeylerin Boktanlığı'' adlı filmine verildi.


En iyi Türk filmi Vavien

''Jüri Özel Ödülü''ne ise Stephane Brize'nin ''Matmazel Chambon'' adlı filmindeki rolüyle Sandrine Kiberlain layık görülürken, ''Altın Lale Yılın En İyi Türk Filmi'' ödülünü de Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın ''Vavien'' adlı filmi kazandı.


En iyi yönetmen Miraz Bezar

''Altın Lale Yılın En İyi Yönetmen'' ödülü, ''Min Dit'' (Ben Gördüm) filminin yönetmeni Miraz Bezar'a verilirken, ''En İyi Kadın Oyuncu'' ödülü ''Min Dit'' filmindeki rolüyle Şenay Orak'a, ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülü ise ''Beş Şehir'' filmindeki rolüyle Tansu Biçer'e takdim edildi.


Bal'a jüri özel ödülü

''En İyi Senaryo'' ödülü ''Vavien''' filmiyle Engin Günaydın'a verilirken, ''En İyi Görüntü Yönetmeni'' ödülüne ''Bal'' filmiyle Barış Özbiçer layık görüldü. ''En İyi Müzik'' ödülünü ''Min Dit'' filmiyle Mustafa Biber kazanırken, Semih Kaplanoğlu'nun ''Bal''  filmi ''Jüri Özel Ödülü''ne değer bulundu.


Emek Sineması protestosuyla başladı

Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI ödülleri ise uluslararası yarışmada Stephane Brize'nin ''Matmazel Chambon'', ulusal yarışmada Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın ''Vavien'' adlı filmine, Radikal Gazetesi tarafından verilen ''Halk Ödülü'' de uluslararası yarışmada Xavier Dolan'ın ''Annemi Öldürdüm'' adlı filmine ulusal yarışmada ise Semih Kaplanoğlu'nun ''Bal'' filmine verildi.

Gecede, Uluslararası İstanbul Film Festivaline 28 yıl ev sahipliği yapan Emek Sinemasının özgün yapısının korunup yenilenerek bir sinema ve kültür merkezi olarak yeniden hizmete açılması talebi tekrar edilirken, salonda bu talebi içeren pankart açıldı. Gala gecesi, Rodrigo Garcia'nın yönettiği ''Anneler ve Kızlar'' adlı filmin gösterimiyle sona erdi.


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