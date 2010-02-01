Vavien'e 5 dalda ödül

T24 - 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri (SİYAD) dün gece dağıtıldı. Engin Günaydın'ın yazdığı 'Vavien' en iyi senaryo ve en iyi kadın oyuncu dalları dahil 5 ödüle layık görüldü.





SİYAD ödülleri Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yapılan törenle sahiplerini buldu. Cem Yılmaz'ın sunduğu ödül törenine, Türk sinemasının birbirinden değerli isimleri katıldı.



42. SİYAD ödüllerine göre, yapımcılığını Ömer Atay'ın yaptığı "Hayat Var" isimli film en iyi film seçilirken, en iyi yönetmen ödülü "Hayat Var" ile Reha Erdem'e verildi.



En iyi kadın oyuncu performansına "Vavien" filminde rol alan Binnur Kaya layık görülürken en iyi erkek oyuncu performansına "Uzak İhtimal" filminde rol alan Nadir Sarıbacak layık görüldü.



En iyi yardımcı kadın oyuncu performansı dalında Neşeli Hayat filminde rol alan Büşra Pekin ve en iyi yardımcı erkek oyuncu performansı dalında 'Vavien' filminde rol alan Settar Tanrıöğen ödül aldı.





Vavien ödüle doymadı



Gecede dört farklı dalda ödül alan "Vavien", en iyi senaryo dalında Engin Günaydın'a ödül kazandırdı. Atilla Özdemiroğlu, "Vavien" filmi müzikleri ile en iyi müzik dalında ödül kazandı. En iyi sanat yönetmeni dalında Elif Taşçıoğlu'na ödül getiren "Vavien" filmi, rakiplerine açık ara fark attı.



"Hayat Var" en iyi görüntü yönetimi dalında Florent Herry'e, en iyi kurgu dalında da Reha Erdem'e ödül kazandırdı.



En iyi belgesel dalında gülen taraf yönetmenliğini Çayan Demirel'in üstlendiği "5 No'lu Cezaevi" oldu. En iyi kısa film dalı ödülüne ise yönetmenliğini Savaş Baykal'ın üstlendiği "Cennette de ölüm var" isimli film layık görüldü.



"Neşeli Hayat" ve "Uzak İhtimal" ise birer ödül kazandı.





Diğer ödüller



Gecede ayrıca "Ahmet Uluçay Umut Ödülü"ne Melih Selçuk, onur ödüllerine ise Sezer Sezin, Süleyman Turan ve Vedat Türkali layık görüldül. "Tuncay Okan Emek Ödülü"ne Atilla Dorsay layık görüldü. Gecede en iyi yabancı film ödülünü ise "Açlık" filimi aldı.



Gece boyunca 13 dalda ödül kazanan yapıtlar açıklanırken onur ödülleri, Tuncan Okan Emek Ödülü ve Ahmet Uluçay Umut Ödülü de sahiplerine verildi.



2009'da Türkiye sinemalarında gösterime giren yabancı filimler arasında yapılan seçimde ise Steve McQueen'in yönettiği "Açlık" En İyi Yabancı Filim ödülünü kazandı.





"İyi film yapmak önemli"



Törende sunuculuk yapan ünlü komedyen cem Yılmaz, yaptığı esprilerle davetlileri gülmekten kırdı geçirdi. Tören sonrasında ödülle ilgili görüşleri sorulan Cem Yılmaz, "Ödül alanları tebrik ediyorum. Son derece neşeli geçti. Ödül alan bazı filmleri izlememiştim ancak 'Vavien' isimli filimin en iyi filim olmasına sevindim" dedi.



"Ödül alan filimler gişe ile ters orantılı mı?" sorusuna Yılmaz, "Önemli olan iyi film ile gişeyi birleştirmeye çalışmaktır. Gişe önemsiz diyemeyiz. Önemli olan iyi film yapmaktır" diye konuştu. Yahşi Batı filminin gişesi ile ilgili bir soruya ise Yılmaz, "Gayet memnunum" diye konuştu.





Ferhat Göçer geceye Ömür gedik ile katıldı



Geceye sinema yazarı Ömür Gedik ile birlikte katılan Ferhat Göçer, favori filminin ne olduğunun sorulması üzerine, " Vavien filmi güzel... Sinemaya verilen emek önemli. Destek vermeliyiz." dedi. Ömür Gedik ise bu gecenin doğru değerlendirilmesini temenni ettiğini söyleyerek, "Ödül alan filmler daha çok ilgi görecektir" diye konuştu.





