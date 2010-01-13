'Vavien' son 10 yılın en başarılısı

T24 - Sinema Yazarları Derneğince (SİYAD) bu yıl 42'ncisi düzenlenen ''Türk Sineması Ödülleri'' 31 Ocakta sahiplerini bulacak.



SİYAD Genel Başkanı Murat Özer, Club Connect'teki düzenlenen basın toplantısında bu yılki ödüller için belirlenen adayları açıkladı.



Özer, 13 dalda dağıtılacak SİYAD ödüllerine aday olan isimlerin, derneğin 55 üyesinin oylarıyla tespit edildiğini bildirdi.



SİYAD ödüllerinin bu yıl da Türk sinemasına farklı bir bakış ve soluk getireceğini ifade eden Özer, ''Vavien''in, uzun metrajlı filmlerin değerlendirildiği tüm dallarda adaylık elde ettiğini ve böylece ''Salkım Hanım'ın Taneleri'' filminin ardından 10 yıl sonra bu başarıya ulaşan ilk film olduğunu kaydetti.



Özer, ''Onur Ödülü'' ile ''Emek Ödülü''nün yanı sıra geçen yıl ödül kategorilerine eklenen ''En İyi Kısa Film'' ve ''En İyi Belgesel'' ödüllerinin de sahiplerine verileceğini belirtti.



Onur ve Emek ödüllerinin sahiplerinin törenden önce duyurulacağını ifade eden Özer, ''Yılın umut veren sanatçısına verilen ödül, bu yıldan itibaren geçtiğimiz Kasım ayında kaybettiğimiz değerli sinemacı Ahmet Uluçay'ın adını taşıyacak. Yaşamı ve yapıtlarıyla sinemamızda umudun temsilcisi olan Uluçay'ın adı bundan böyle 'Ahmet Uluçay Umut Ödülü'nde yaşayacak'' dedi.



42. SİYAD Ödülleri, 31 Ocakta Beşiktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.



Geçen yıl SİYAD Ödülleri'nde ''Üç Maymun''la En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Hatice Aslan ve ''Sonbahar''la En İyi Erkek Oyuncu ödülüne uzanan Onur Saylak tarafından açıklanan adaylar şöyle:



-En İyi Kısa Film: ''Cennette Ölüm Var'', ''2932'', ''Üçte Bir'',''Yazlık''



-En İyi Sanat Yönetimi: Eren Akay, Ömer Atay, Nilüfer Çamur Giritlioğlu, Naz Erayda ve Elif Taşçıoğlu.



-En İyi Kurgu: Reha Erdem, Orhan Eskiköy, Thomas Balkenhol, Bora Gökşingöl, Çiçek Kahraman, Levent Semerci ve Erkan Erdem.



-En İyi Senaryo: Reha Erdem, Yılmaz Erdoğan, Engin Günaydın, İnan Temelkuran, Yeşim Ustaoğlu ve Sema Kaygusuz.



-En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı: Erdal Beşikçioğlu, Kadir Çermik, Settar Tanrıöğen, Mustafa Uzunyılmaz,ve Onur Ünsal.



-En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı: Derya Alabora, Övül Avkıran, Büşra Pekin, Damla Sönmez ve Serra Yılmaz.



-En İyi Erkek Oyuncu Performansı: Erdem Akakçe, Ömer Erkan, Mert Fırat, Engin Günaydın ve Nadir Sarıbacak.



-En İyi Kadın Oyuncu Performansı: Nesrin Cevadzade, Tsilla Chelton, Elit İşcan, Binnur Kaya ve Nergis Öztürk.



-En İyi Yönetmen: Reha Erdem, Semih Kaplanoğlu, Yağmur Taylan ve Durul Taylan, Yeşim Ustaoğlu, Derviş Zaim.



-En İyi Film: ''Hayat Var'', ''Pandora'nın Kutusu'', ''İki Dil Bir Bavul'', ''Süt'' ve ''Vavien''