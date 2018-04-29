T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Vatikan'ın üçüncü en üst düzey ismine cinsel taciz suçlaması

Avustralya Polisi, Katolik Kilisesi'nin en üst en üst düzey üçüncü ismi olan Vatikan Hazinedarı Avustralyalı Kardinal George Pell'e cinsel taciz suçlamaları yöneltti. Suçlamaların "tarihi" olaylarla ilgili olduğu belirtilirken, Kardinal ithamları reddediy

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya Polisi, Katolik Kilisesi'nin en üst en üst düzey üçüncü ismi olan Vatikan Hazinedarı Avustralyalı Kardinal George Pell'e cinsel taciz suçlamaları yöneltti.

Avustralya'nın Victoria eyaleti polisi, suçlamaların "tarihi" olaylarla ilgili olduğunu belirtti.

Polis yetkilisi Shane Patton Vatikan hazinesi'nde görev yapan Kardinal Pell hakkında birden çok kişi tarafından taciz iddiasında bulunulduğunu belirtti.

Pell ise suçlamaları reddediyor.

Kiliseden yapılan açıklamada "Kardinal Pell, doktorların tavsiyesi ve onayıyla, mümkün olduğunca kısa sürede Avustralya'ya geri dönecek. Duruşmanın yapılacağı ve suçlamalar karşısında kendisini savunacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Vatikan'da hazinenin başındaki isim olan Pell, Katolik Kilisesi'ndeki en üst düzey üçüncü yetkili.

Victoria Polisi, Kardinal Pell'i geçen ay savcıların yaptığı tavsiye üzerine suçlamaya karar verdiklerini belirti.

Polis Yetkilisi Patton "Cardinal Pell, birden çok şikayetçinin dile getirdiği birden çok suçlamaylla karşı karşıya" dedi.

İddiaların ayrıntıları açıklanmazken, Patton ayrıca soruşturmadaki "süreç ve işlemlerin" diğer soruşturmalardan farklı olmadığını söyledi ve "Kardinal Pell bu soruşturmadaki diğer herkes gibi muamele gördü" dedi.

Kardinalin 18 Temmuz'da mahkemeye çıkacağı belirtildi. Kardinal geçen yıl Roma'da Avustralyalı dedektiflere gönüllü ifade vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Avustralya Polisi Katolik KilisesiVatikan Hazinedarı Avustralyalı Kardinal George PellSuçlamalarınKardinalPolisi Katolik KilisesiVictoriaShane Patton VatikanKardinal PellKilisedenPellAvustralyaDuruşmanınPell Katolik Kilisesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24