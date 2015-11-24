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Dünya
Deutsche Welle

Vatikan'ın sırlarını açıklayanlar yargılanıyor

24 Kasım 2015 18:19

Vatikan'ın sırlarını açıklama suçlanan gazetecilerin yargılanmasına başlandı.
Vatikan'ın gizli belgelerini yayınlamakla suçlanan iki İtalyan gazeteci ile üç muhbir zanlısı hakkındaki ceza davası başladı. Sanıklar Vatikan tarafından gizli dokümanı ele geçirip yayınlamakla suçlanıyor. Gazeteciler dernekleri davayı, basın özgürlüğüne saldırı teşkil ettiği gerekçesiyle eleştiriyor.

Öğle saatlerinde kapanan ilk duruşmayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Gianluigi Nuzzi ve Emiliano Fittipaldi adlı gazetecilerin kasım ayı başında yayımladıkları kitapta Vatikan'ın Katolik Hıristiyanlar tarafından yapılan bağış ve ödenen vergileri israf ettiği öne sürülüyor. İddialar papalık yönetiminden sızdırılan bilgilere dayandırılıyor. Fittipaldi duruşmadan önce, ‘kendilerine nasıl bir suç isnat edildiğini anlayamadıklarını', söyledi.

İki gazeteciyle birlikte, Papa Françesko tarafından Vatikan'ın mali ve idari reformları için öneriler hazırlamakla görevlendiren ve çalışmalarını tamamladıktan sonra dağıtılan komisyonun üç üyesi de yargılanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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