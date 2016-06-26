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Dünya
Deutsche Welle

Vatikan’dan Türkiye’ye 'haçlı zihniyeti' yanıtı

Vatikan, Türkiye’nin Papa Françesko‘ya yönelik “haçlı zihniyeti“ nitelendirmesine tepki gösterdi. Papa’nın “savaş organize etmeye çalışmadığı köprüler kurmak istediği“ belirtildi.

26 Haziran 2016 20:54


Papa Françesko'nun Ermenistan ziyareti sırasında soykırım ifadesini kullanması üzerine Türkiye Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Papa'nın ve Papalığın faaliyetlerinde haçlı zihniyetinin bütün izlerini ve yansımalarını görmenin mümkün olduğunu” söylemişti.

Vatikan bu söyleme tepki gösterdi. Vatikan Sözcüsü Peder Federico Lombardi yaptığı açıklamada, "Papa Haçlı seferinde değil. Bir savaş organize etmeye ya da duvarlar örmeye çalışmıyor, köprüler kurmak istiyor. Türk halkı aleyhine tek bir söz söylemedi" dedi.

Lombardi, “Eğer Papa dikkatle dinlenirse, sözlerinde haçlı ruhuyla örtüşen hiçbir şey olmadığı açıkça görülecektir. Ben sadece, Papa'nın ne söylemek ve ne yapmak istediğini doğru anlamaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Papa Françesko, cuma günü Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, hükümet yetkilileri ve diplomatlara hitaben yaptığı konuşmada, daha önce hazırlanan metinde değişiklik yaparak 1915 olaylarına atıfta bulunurken soykırım ifadesini kullanmıştı.

Papa, bu ifadeyi ilk kez geçen yıl Vatikan'daki bir törende kullanmıştı. Türkiye, bunun üzerine Vatikan büyükelçisini geri çağırmış ve 10 ay geri göndermemişti.

Gerginliğe yol açan soykırım ifadesi, Papa'nın ziyaretinin sonunda Papa ve Ermeni Apostolik Kilisesi tarafından imzalanan ortak bildiride yeniden kullanıldı.

Türkiye sınırına doğru güvercin gönderildi

Papa, Ermenistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye ve Ermenistan'ın uzlaşı yolu araması ve intikamın verdiği yanıltıcı güçten kaçınmaları çağrısında bulundu.

Ziyaretin son gününde, Türkiye sınırı yakınındaki bir manastırdan iki ülke arasındaki barış umudunun sembolü olarak güvercinler serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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