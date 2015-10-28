Vatikan'dan Tuba Büyüküstün'e ödül

Ünlü dizi ve film oyuncusu Tuba Büyüküstün'e Vatikan bünyesinde her yıl düzenlenen Uluslararası Giuseppe Sciacca Ödülleri kapsamında 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü verileceği açıklandı.

Yapılan basın duyurusunda, Büyüküstün'ün Sinema ve Tiyatro alanında Genç Bayan Oyuncular kategorisinde ödüle layık görüldüğü belirtildi.



Bu yıl 14.'sü düzenlenecek olan törenin 7 Kasım'da Vatikan'daki Urbaniana Üniversitesi'nde gerçekleştirileceği açıklandı.



Açıklamada, Büyüküstün'ün ödülü almasında oyunculuğunun yanında yardımseverliği ile de ön plana çıkmasının etkili olduğu kaydedildi.



Ünlü oyuncunun yer aldığı birçok yapımın Türkiye sınırlarını aşıp yayınlandığı ülkelerde de başarı sağladığı, 2014 yılında Suriyeli göçmen çocukların eğitimi konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü UNICEF tarafından 'İyi Niyet Elçisi' seçildiği hatırlatıldı.



2012 yılında Murat Yıldırım 'En İyi Aktör' ödülü almış, 2013 yılında da yine oyuncu olan Burak Hakkı, tiyatro ve sinema dalında ödül kazanan Rus oyuncu Olga Sotulova'ya ödülü takdim eden isim olmuştu.