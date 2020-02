Vatikan'dan Ramazan mesajı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- ANADOLU Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzeti, \'Papalık Dinler Arası Diyalog Konseyi\' tarafından hazırlanan \'Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı Mesajı\'nı İskenderun ve tüm bölge kamuoyuyla paylaştı.

Vatikan’da bulunan ‘Papalık Dinler Arası Diyalog Konseyi’ tarafından hazırlanan ve ülkemizdeki tüm Episkoposluk bölgelerine gönderilen ‘Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı Mesajı’nı kamuoyuyla paylaşan Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzeti, Ramazan’ın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi. Episkopos Bizzeti’nin paylaştığı, konsey mesajı şöyle:

\"Sevgili Müslüman kardeşlerim, İlahi takdiri ile her şeye kadir Allah yeni bir Ramazan orucu ve Ramazan Bayramı’nı kutlama imkânını size bahşetmiş bulunuyor. Papalık Dinler Arası Diyalog Konseyi bu ayın ehemmiyetini ve tüm dünyadaki Müslümanların oruç, dua ve yoksullarla Rabbin armağanlarını paylaşma gayretlerinin değerini bilmektedir. Ramazan’ın teşvik ettiği lütufların farkında olarak, biz Hıristiyanlar, iyiliği ve cömertliği için Merhametli Allah’a olan şükran duygunuzu paylaşıyor ve size kalpten gelen en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bu vesileyle siz Müslüman erkek ve kız kardeşlerimizle Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki ilişkiler için hayati bir konudaki düşüncelerimizi paylaşmak isteriz: Bu da rekabetten işbirliğine geçme ihtiyacıdır. Hristiyanlarla Müslümanlar arasında, geçmişteki ilişkilere genellikle rekabet ruhunun izi sinmiştir. Bunun olumsuz sonuçları ortadadır: kıskançlık, karşılıklı itham ve gerginlik. Bazı durumlarda özellikle dinin, her şeyin üstünde kişisel çıkar ve siyasi hareketler için kullanıldığı yerlerde şiddet içeren karşılıklı cepheleşmelere götürdüğü durumlar ortaya çıkmıştır.

Dinler arasında bu şekilde ortaya çıkan rekabet, dinlerin imajını ve onların mensuplarını yaralamakta ve dinlerin barış kaynağı değil, gerilim ve şiddet sebebi olduğu düşüncesinin öne çıkmasına yol açmaktadır. Bu olumsuz sonuçları önlemek ve bunların üstesinden gelmek için biz Hristiyanlar ve Müslümanlar tarafından, farklılıklarımızı tanıyarak ortak dinî ve ahlaki değerlerimizin hatırlanması önemlidir. Ortak sahip olduklarımızın bilinci ile ve meşru farklılıklarımıza saygı göstererek; bizler rekabet ve karşılıklı cepheleşmeden uzak, etkin işbirliğine yöneltecek, barış içinde ilişkiler kurmak üzere herkesin yararı için, somut ve sağlam bir temel kurabiliriz. Bu olumlu davranış, özellikle en muhtaç durumda olanlara yardım etme imkanı sağlar ve her şeye kadir olan Allah’ın tüm insanlığa olan sevgisine güvenilir bir tanıklık sunmamıza olanak verir. Hepimizin, ibadet ettiğimiz her şeye kadir Allah’a tanıklık etmek ve diğer dinlere ve dinî hassasiyetlere saygı içinde inancımızı başkalarıyla paylaşmak hakkı ve sorumluluğu bulunmaktadır. Daha barışçıl ve kardeşçe ilişkileri sürdürmek üzere kurmak, birlikte çalışalım ve birbirimizi onurlandıralım. Bu yolla her şeye kadir Allah’ı yüceltecek ve giderek çok etnik yapılı, çok dinli ve çok kültürlü bir hale dönüşen toplumlarımızda uyumu teşvik etmiş olacağız. Son olarak bereketli bir oruç, sevinçli bir bayram için dileklerimizi tekrarlarken, dualarımızla yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz.\"



