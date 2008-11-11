Vatikan'dan 'kök hücreye' geçit yok!

ABD'nin seçimlerden galip gelen yeni başkanı Barack Obama'nın, kök hücre araştırmalarını geliştirmeye yönelik girişimlere hazır olduğu ve Bush Hükümeti'nin bu yönde izlediği katı tutumu yıkacağına dair açıklamalara Vatikan'dan sert yanıt geldi.Vatikan'da bu hafta yapılacak konferansla ilgili bilgilendirme toplantısı sırasında ``Obama'nın kök hücre çalışmalarıyla ilgili muhtemel tutumu Vatikan'ı endişelendiriyor mu?'' sorusu üzerine açıklamada bulunan Papalık Sağlık Konseyi Başkanı Kardinal Javier Lozano Barragan, ``Kök hücre araştırmaları bilim adamları için gerçekten önemli. Ancak, yetişkinlerin kök hücreleri veya göbek kordonundan elde edilen kök hücre çalışmaları olumlu sonuçlanıyor. Ancak embriyodan elde edilenler tamamen kullanışsız. Üstelik hiç kimsenin tedavisini de sağlamadıö diye konuştu. Barragan ayrıca, "Hiç kimse bir başkasının yaşaması için kullanılamaz'' dedi.