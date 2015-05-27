Vatikan'dan eşcinsel evliliğe sert eleştiri



Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin Roma'da yaptığı açıklamada, 'Eşcinsel evliliğin onaylanmasından büyük üzüntü duyuyorum. Kilise bu gerçeği, İncil'i öğretme konusundaki yükümlülüğünü güçlendirme açısından dikkate almak zorundadır. Eşcinsel evlilik sadece Hristiyanlık değerleri değil, insanlık açısından da bir yenilgidir' dedi.

Parolin, ailenin korunması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, 'Çünkü aile insanlığın ve kilisenin geleceği olarak kalmaya devam edecek' diye konuştu.

Homoseksüellik ve eşcinsel evlilik, Katolik Kilisesi'nde yoğun biçimde tartışılıyor. Piskoposlar Ruhani Meclisi pazartesi ve salı günü toplanarak, Ekim ayında yapılacak 'Aile Meclisi' toplantısına hazırlık yaptı. Toplantıya dünya genelinden piskoposlar katıldı. Ekim ayındaki toplantıda Katolik Kilisesi'nden ayrılan ve yeniden evlenenlerin durumu ile kilisenin eşcinsellere bakış açısı tartışılacak.

Katolik İrlanda'da geçen haftasonunda yapılan referandumda eşcinsellerin evlenmesine izin veren yasanın onaylanması dünya genelinde geniş yankı uyandırmıştı.