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Yaşam
Deutsche Welle

Vatikan'dan eşcinsel evliliğe sert eleştiri

Vatikan, İrlanda'da düzenlenen, eşcinsel evliliğin onaylandığı referandumu sert bir dille eleştirdi. Açıklamada, 'Eşcinsel evlilik insanlık için bir yenilgidir' denildi.

27 Mayıs 2015 13:41


Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin Roma'da yaptığı açıklamada, 'Eşcinsel evliliğin onaylanmasından büyük üzüntü duyuyorum. Kilise bu gerçeği, İncil'i öğretme konusundaki yükümlülüğünü güçlendirme açısından dikkate almak zorundadır. Eşcinsel evlilik sadece Hristiyanlık değerleri değil, insanlık açısından da bir yenilgidir' dedi.

Parolin, ailenin korunması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, 'Çünkü aile insanlığın ve kilisenin geleceği olarak kalmaya devam edecek' diye konuştu.

Homoseksüellik ve eşcinsel evlilik, Katolik Kilisesi'nde yoğun biçimde tartışılıyor. Piskoposlar Ruhani Meclisi pazartesi ve salı günü toplanarak, Ekim ayında yapılacak 'Aile Meclisi' toplantısına hazırlık yaptı. Toplantıya dünya genelinden piskoposlar katıldı. Ekim ayındaki toplantıda Katolik Kilisesi'nden ayrılan ve yeniden evlenenlerin durumu ile kilisenin eşcinsellere bakış açısı tartışılacak.

Katolik İrlanda'da geçen haftasonunda yapılan referandumda eşcinsellerin evlenmesine izin veren yasanın onaylanması dünya genelinde geniş yankı uyandırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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VatikanDevlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin RomaHristiyanlıkParolinKatolik KilisesiRuhani MeclisiEkimMeclisiDeutsche Welle TürkçeHT/BK

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