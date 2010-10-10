-VATİKAN'DA RUHANİ LİDERLER SEMA İZLEYECEK KONYA (A.A) - 10.10.2010 - Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, 15 Ekim'de Vatikan'ın Cancelleria Sarayı'nda Tasavvuf Müziği konseri ve Sema mukabelesi gerçekleştirecek. Programı, Orta Doğu Sinodu'na (Ortadoğu Din Meclisi) katılan piskoposlar da izleyecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Türk tasavvuf müziğini ve semayı aslına ve geleneğe uygun olarak tanıtmak için yurt içi ve yurt dışında programlar icra ettiklerini, 4 kıtada hemen hemen gitmedikleri ülke kalmadığını belirtti. UNESCO'nun 2007 Mevlana Yılı etkinlikleri kapsamında Sema gösterisi düzenledikleri ve büyük ilgi uyandıran Vatikan'a ikinci kez gitmeye hazırlandıklarını ifade eden Belviranlı, şunları kaydetti: ''Ülkemiz ile Vatikan arasında diplomatik ilişki kurulmasının 50. yıldönümü münasebetiyle, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği, Dışişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığının işbirliği ile 15 Ekim'de Vatikan'a ait Cancelleria Sarayı salonlarında, Tasavvuf müziği konseri ve sema mukabelesi gerçekleştireceğiz. Cancelleria Sarayı, Roma şehir merkezinde Rönesans döneminden kalan bir Saraydır. Bilindiği üzere Hazreti Mevlana'nın tasavvuf felsefesi, İslam dininin hoşgörüsünü açıklayan kapsayıcı oluşu ve insanlar ile kültürler arasında ayrım yapmaması nedeniyle, özellikle günümüzde bilinmesi, tanıması gereken bir felsefedir. Bu itibarla, dinler ve kültürler arası diyaloğun önem kazandığı günümüzde Hazreti Mevlana'nın yol göstericiliğine daha çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Dinler ve kültürler arası diyaloğun önem kazandığı bir dönemde bu programı anlamlı görüyoruz.'' Belviranlı, programa Vatikan tarafından düzenlenmekte olan Orta Doğu Sinodu'na katılan piskoposların da katılacağını belirterek, ''Bu nedenle, konserimiz sadece Vatikan ve İtalya ile sınırlı kalmayıp tüm Orta Doğu bölgesine hitap edecektir. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu olarak böyle bir görevi üstlenmekten büyük onur ve şeref duymaktayız'' diye konuştu. Programda ses ve saz sanatçıları ile semazenlerden oluşan 25 kişinin görev yapacağını anlatan Belviranlı, programın yoğun ilgi göreceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.