Vatikan’da görevli rahip eşcinsel olduğunu açıkladı

191 üst düzey din adamının evlilik ve aile

konularını ele alacağı Piskoposlar Meclisi'nin toplanmasından kısa

bir süre önce, Vatikan'da görevli bir din adamı eşcinsel olduğunu açıkladı.

Üst düzey din adamlarına verilen “monsenyör” unvanına sahip olan Krzysztof Charamsa, Corriere della

Sera gazetesine yaptığı açıklamada, “Kilise ve cemaatimin kim olduğumu bilmesini istiyorum: Eşcinsel, mutlu

ve kendi kimliğinden gurur duyan bir rahip” dedi.

43 yaşındaki din adamı görevini kaybetmek de dâhil açıklamasının getireceği sonuçlara hazır olduğunu

söyledi.

Aslen Polonyalı olan Charamsa, Katolik Kilisesi'nin eşcinsel çiftlere de açılmasını talep etti.

Katolik

rahiplerin ne hetero ne de homoseksüel ilişki kurmalarına izin veriliyor.

17 yıldır Roma'da yaşayan ve Papalık Uluslararası Teoloji Komisyonu Sekreter Yardımcısı olan

Charamsa, aynı zamanda Papalık İnanç Doktrini Kongregasyonu’nda da görevli.

Roma'daki Gregoryan Üniversitesi ile Papalık Regina Apostolorum üniversitelerinde de dersler veren

Charamsa, bir partnerinin olduğunu da açıkladı.

Vatikan ise açıklamaya sert tepki gösterdi. Vatikan

Sözcüsü Federico Lombardi, “Charamsa'nın bu şartlar

altında Vatikan ve papalık okullarında görevlerini yerine getiremeyeceğinin açık olduğunu” söyledi.

