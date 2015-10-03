Vatikan’da görevli rahip eşcinsel olduğunu açıkladı

191 üst düzey din adamının evlilik ve aile
konularını ele alacağı Piskoposlar Meclisi'nin toplanmasından kısa
bir süre önce, Vatikan'da görevli bir din adamı eşcinsel olduğunu açıkladı.
Üst düzey din adamlarına verilen “monsenyör” unvanına sahip olan Krzysztof Charamsa, Corriere della
Sera gazetesine yaptığı açıklamada, “Kilise ve cemaatimin kim olduğumu bilmesini istiyorum: Eşcinsel, mutlu
ve kendi kimliğinden gurur duyan bir rahip” dedi.
43 yaşındaki din adamı görevini kaybetmek de dâhil açıklamasının getireceği sonuçlara hazır olduğunu
söyledi.
Aslen Polonyalı olan Charamsa, Katolik Kilisesi'nin eşcinsel çiftlere de açılmasını talep etti.
Katolik
rahiplerin ne hetero ne de homoseksüel ilişki kurmalarına izin veriliyor.
17 yıldır Roma'da yaşayan ve Papalık Uluslararası Teoloji Komisyonu Sekreter Yardımcısı olan
Charamsa, aynı zamanda Papalık İnanç Doktrini Kongregasyonu’nda da görevli.
Roma'daki Gregoryan Üniversitesi ile Papalık Regina Apostolorum üniversitelerinde de dersler veren
Charamsa, bir partnerinin olduğunu da açıkladı.
Vatikan ise açıklamaya sert tepki gösterdi. Vatikan
Sözcüsü Federico Lombardi, “Charamsa'nın bu şartlar
altında Vatikan ve papalık okullarında görevlerini yerine getiremeyeceğinin açık olduğunu” söyledi.