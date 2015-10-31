Vatikan’da gizemli hırsızlık



Vatikan Maliye Başmüfettişi Libero Milone'nin bilgisayarına korsan saldırısı düzenlendiği bildirildi. Torino kentinde yayımlanan La Stampa gazetesi, Papa Françesko tarafından haziran ayında Başmüfettişlik görevine atanan Milone'nin konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu yazdı. Haberde Vatikan jandarmasının bilgisayar korsanlığıyla ilgili soruşturma başlattığı, Vatikan'ın yürütme erki olarak bilinen Curia Romana içinden şüpheliler bulunduğu kaydedildi. Vatikan'dan ise bilgisayar korsanlığı vakası hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Milone'nin Başmüfettişlik görevine atanması, Papa Françesko'nun Curia Romana'da ön gördüğü reformun bir parçasıydı. La Stampa gazetesi, Vatikan devleti içindeki tüm kurumların mali denetiminden sorumlu olan Milone'nin bilgisayarının hack'lenmesini, Vatikan içinde yeniden ‘zehirli ve şaibeli bir hava' oluştuğunun göstergesi olarak değerlendirdi. Milone'nin bilgisayarında çok sayıda gizli belgenin bulunduğu tahmin ediliyor.

Dikkat çekici zamanlama

Olayın, Roma'da önümüzdeki hafta iki önemli kitabın yayımlanması öncesinde meydana gelmesi dikkat çekti. İki kitap da Vatikan maliyesi ile ilgili gizli belgelere dayandırılıyor ve Vatikan'da çok büyük boyutlarda para israfı konusuna da değiniyor.

Kitapların birinin yazarı, 2012 yılında yayımlanan kitapla ‘Vatileaks' skandalının patlak vermesinde önemli rol oynamış olan araştırmacı gazeteci Gianluigi Nuzzi. Nuzzi, kitabında dönemin papası 16'ncı Benedikt'in bir memurunun sızdırdığı belgeleri kaynak olarak kullanmıştı.