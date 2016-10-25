Vatikan uyardı: Yakılan bedenlerin külleri de gömülmeli

Dünya genelindeki 1 milyar 300 milyon Katoliğin yönetim merkezi Vatikan, ölen yakınlarının bedenlerini gömmek yerine, yakmayı (kremasyon) tercih eden inananlara yönelik kuralların belirlendiği bir rehber yayımladı. Rehbere göre, yakılan bedenlerin küllerinin de gömülmesi gerektiği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Esma Çakır’ın haberine göre, Papalık İnanç Doktrini Kongregasyonu, artık daha fazla ülkede kremasyon yapılmasının mümkün hale gelmiş olması ve buna paralel olarak Katolik inancıyla ters düşen uygulamaların da yayılmaya başlaması nedeniyle söz konusu rehberi yayımladı.

“Ad resurgendum cum Cristo (İsa ile yükselmek için)” adlı belgede öncelikle, Katolik Kilisesi için 1960’lı yıllardan bu yana kremasyonun yasak olmadığı hatırlatıldı.Kongregasyon, yakılan naaştan elde edilen küllerin, her türlü panteist, natüralist ya da nihilist eğilimi önlemek için hava, toprak ya da deniz gibi yerlere savrulmasına veyahut saklanmasına izin verilemeyeceğini kaydederken, bunların, ölenin anısına ziynet eşyasına ya da başka türlü objelere dönüştürülemeyeceğini de belirtti.

“Küller de gömülemeli”

Rehberde, doktrinel ve pastoral nedenler bakımından, çok eski Hristiyan geleneği olan naaşların bir mezarlığa ya da kutsal bir mekana gömülmesinin tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.Katolik Kilisesi, günümüze kadar birçok tartışmaya zemin hazırlasa da, 1963 yılında alınan bir kararla kremasyonun Hristiyanlık inancıyla ters düşmediğini kabul etmişti. 1983 yılında buna ilişkin yayımlanan bir başka belgede ise kremasyonun, “yeniden doğuş fiziksel olarak reddedilmediği sürece” yapılabileceği netleştirilmişti.