Vatikan: Türev piyasaları etik değil ve “saatli bomba” gibi

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Mayıs (DHA) – Vatikan Kutsal Papalık makamı tarafından küresel finans piyasalarına yönelik bir rapor yayımlandı ve raporda türev piyasalarının etik olmadığı ve kredi temerrüt takasları (CDS) da dahil “saatli bomba” gibi olduğu yorumu yapıldı.

Vatikan’dan gelen bu sıra dışı eleştiri, küresel kapitalizme daha önce de birçok eleştiri yöneltmiş olan Papa Francis’in yönetiminde yayınlandı. Papa Francis daha önce de Wall Street’i eleştirmiş ve bazı spekülatif finansal uygulamaların denetlenmesi çağrısı yapmıştı.

Raporda şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:

“Özellikle CDS’ler olmak üzere, türev piyasaları saatli bir bomba gibi.”

“CDS piyasası 2007 krizi sonrasında küresel GSYH büyüklüğündeydi. Bu tür işlemlerin herhangi bir sınırlama olmadan yaygınlaşması şans finansmanını ve başkalarının başarısızlığı üzerine oynanan kumarı teşvik etti – ki bu etik açıdan kabul edilemez.”