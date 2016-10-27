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BBC Türkçe

Vatikan: Ölüler yakılabilir ama külleri saçılamaz

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan, Hıristiyan inancında yer alan ölümden sonra dirilmenin gerçekleşmesi için ölülerin yakılmasında sakınca olmadığını ancak küllerinin saçılmaması gerektiğini belirtti.

27 Ekim 2016 07:58

Vatika, ölülerin yakılmasıyla ilgili kurallarını netleştiren bir talimatname yayımladı. Talimatnameye göre, Hıristiyanlıkta ölülerin yakılmasında herhangi bir sakınca yok ancak küllerin etrafa saçılmaması gerekiyor.

Vatikan ilk olarak 1963'te yayımlanan bir belgeyle gömülme dışında yakılma işlemine de izin vermişti. Ancak aradan geçen sürede Katolikler arasında ölüleri yakma yöntemine gittikçe daha sık başvurulması ve "yeni fikirlerin" ortaya çıkması nedeniyle Vatikan yeni bir belgeyle kuralları netleştirdi.

Katolik Kilisesi'nin doktrinlerini yaymaktan ve savunmaktan sorumlu Dini Öğretiler Komitesi tarafından yayımlanan talimatnamede, Kıyamet Günü sonrası "İsa ile birlikte yeniden dirilmek için" cenaze işlemlerinin ne şekilde yapılması gerektiği belirtildi.

Belgede, "dini inancı ve vücudun yeniden dirilme umudunu ifade etmek için en uygun yöntem gömülmektir" denildi.

Komite, "Panteizm, natüralizm ve nihilizm çağrışımı yapabilecek her türlü yanlış anlaşılmayı engellemek adına küllerin havaya, toprağa ya da suya saçılmasına veya hatıra eşyalarında, takılarda ya da başka nesnelerde saklanmasına izin verilmemektedir" dedi.

Küllerin ancak mezarlık, kilise gibi kutsal mekanlarda tutulabileceği belirtildi.

Öte yandan "sıhhi, ekonomik ya da sosyal" sebeplerle ölüyü yakma yöntemine Kilise'nin "doktrinel olarak itiraz etmediği" ve bu yöntemin de "ölünün ruhunu etkilemeyeceği ve Tanrı tarafından yeniden diriltilmesine engel teşkil etmeyeceği" belirtiliyor. Yakılma yönteminin, "Hıristiyan doktrinine aykırı sebeplerle tercih edilmediği müddetçe" yasak olmadığı ifade ediliyor.

Talimatnamenin açıklandığı basın toplantısında konuşan Dini Öğretiler Komitesi Başkanı Kardinal Gerhard Müller, "Birçok ülkede gömülmek yerine yakılmayı tercih edenlerin sayısı gittikçe artıyor. Yakın gelecekte çok sayıda ülkede ölülerin yakılmasının sıradan bir uygulama haline geleceği varsayılabilir" dedi.

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