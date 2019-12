Vatikan 'Melekler ve Şeytanlar'ı aforoz etti

Melekler ve Şeytanlar fragmanı - VİDEO



Her ikisi de Vatikan’ın filmi aforoz etmesinden memnun... Hanks, “ ‘Da Vinci’nin Şifresi’ sonrası olanları gördünüz. Filmi aforoz ettiler ve hasılat rekoru kırmamızı sağladılar. Büyük patlama yapacağız” dedi.Dan Brown’un aynı adlı romanından uyarlanan “Angels & Demons-Melekler ve Şeytanlar” filmi bugün gösterime giriyor. Reha Erus, Roma’da düzenlenen galada filmin yönetmeni Ron Howard ve başrol oyuncusu Tom Hanks ile konuştu. Her ikisi de Vatikan’ın filmi aforoz etmesinin gişeyi artıracağını düşünüyor.- İkinci kez Langdon rolünü üstlenmem bu karakteri daha bir kusursuz hale getirmeme yardımcı oldu. Ayrıca tüm bilgisine karşın hiç de ukala biri değil. Ölçülü, tartışmaya açık bir bilim adamı. Merak etmeyin üçüncüsü daha da iyi olacak.- Bunu bekliyorduk. Çünkü bize büyük güçlük çıkardılar. Bırakın Vatikan’ın sınırları içine sokmayı Roma’daki kiliselerine bile adımımızı attırmadılar. Ama dijital teknoloji sağ olsun. Vatikan ve kiliseleri kopyaladık. Zaten Roma’daki çekimlerde sadece sokaklardaydı. “Da Vinci’nin Şifresi” sonrası olanları gördünüz. Filmi aforoz ettiler ve hasılat rekoru kırmamızı sağladılar. Sanırım yine aynısı olacak. Büyük patlama yapacağız.- Günümüzde ruhanilikten söz etmek kolay değil. Ama kişilerin inançlarına saygılıyım. Bunu biliyorum. Zor geçen bir günün sonunda huzur varsa, tebessüm yüzünüzden eksik olmuyorsa bu Tanrı’nın varlığına bağlı olabilir bence.- Elbette inanmıyorum. Ama diğer taraftan da dinle bilim arasındaki bu sürtüşme belki geçmişte tahminimizden daha ciddi olmuştur. Vatikan’ın arşivlerine ulaşmak gerekir.- Papa hakkında ne mi düşünüyorum? İnançlı, mutlu, 21 yıldır evli ve artık prezervatifin ne olduğunu bile çoktan unutan bir aile reisi ne düşünüyorsa aynısını düşünüyorum.- Film o kadar saate karşı ilerliyor ve akıcı ki sürekli koşturmaktan romantik sahnelere yer bulamadık inanın.- Yemin edebilirim. Dan Brown’un yeni romanını merakla bekliyoruz. Yoksa Ron başka bir senaryo mutlaka bulur.- Sürpriz değil... Vatikan bu filmin çekilmemesi için çok direndi. Bizi Vatikan topraklarına sokmadı. Bunun için çekimleri Los Angeles’ta dev bir stüdyoya San Pietro Meydanı’nı monte ettik. Kişilerin bir bir resimlerini çekerek meydanı özel efektlerle doldurduk. “Da Vinci Şifresi”ni de kilise aforoz etmişti. Halbu ki bu sadece bir kurgu. Filmi görmek istemeyen inançlılar varsa sinemaya gitmezler olur biter. Ancak daha konuyu bile bilmeden Vatikan’ın bu saldırısı hoş değil. Bakın filmde rahip Camerlengo helikopter kullanıyor. Hangi din adamı helikopter kullanmış ki bunu bile eleştirdiler. Kurgu işte. Söyleyin “Da Vinci Şifresi” kiliseleri boşaltı mı? Tekrar ediyorum filmde Katolik dünyasına hakaret yok.- Aslında bugün burada yaptığımız tanıtımı Vatikan’da gerçekleştirmeyi düşünüyorduk. Ama dedim ya Vatikan aleyhimize kampanyalar başlattı. Bence bu bir merak konusu olacak ve “Melekler ve Şeytanlar”, “Da Vinci Şifresi” gibi yine iyi iş yapacak.- Daha aksiyonlaştırdık. Akıcılık getirdik, tansiyonu had safhaya çıkarttık ve inanılmaz sürpriz bir finalle seyirciyi şaşırtmak istedik.- Bizim de yeni roman hakkında tek bildiğimiz her şey 12 saat içerisinde yaşanıyor.- Doğru yansıtabilmek için Vatikan’a gittim. Tam gezerken Papa’nın İsviçreli muhafızlarından iki tanesi yanıma yaklaştı ve tam ben “Eyvah beni tutuklayacaklar şimdi” diye düşünürken imza istediler.