Vatikan Hazinedarı'na taciz suçlaması

Avustralya polisinden yapılan açıklamada 76 yaşındaki Kardinal George Pell‘in suçlamalarla ilgili olarak Temmuz ortasında ifade vermek üzere Melbourne'e beklendiği belirtildi. Avustralya'nın Victoria eyaleti polisi Shane Patton, Kardinal hakkında şikayetin bulunduğunu, Pell'e ülkedeki diğer zanlılar gibi muamele edileceğini kaydetti.

Kardinal Pell, Melbourne'daki mahkemeye gideceğini söyleyerek kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamalarını geri çevirdi. Suçlamaları "tamamen yanlış" diye nitelendiren din adamı, "skandal bir karalama kampanyası" diye konuştu.

Sydney'deki Katolik Başpiskopos da yaptığı açıklamada, Pell'in en kısa süre içinde Avustralya'ya giderek adını temizlemek için mahkemeye çıkacağını belirtti.

Pell'den şikayetçi olan iki erkeğin avukatı Ingrid Irwin ise müvekkillerinin Pell hakkında soruşturma açılması nedeniyle sevinçli olduklarını belirtti. Irwin, müvekkilleri açısından kamuoyuna Pell'le ilgili suçlamalarda bulunmanın hiç de kolay olmadığını vurguladı.

Avustralya polisi geçen yıl Ekim ayında Roma'da Kardinal'e suçlamalarla ilgili sorular yöneltmişti.

Pell hakkındaki suçlamalar

Avustralya medyasına göre cinsel taciz suçlamasında bulunan iki erkek George Pell'in 1970'li yılların sonlarında kendilerine tacizde bulunduğunu iddia ediyor. Pell ayrıca 1980'li yıllarda üç genç çocuğa çıplak vücudunu göstermekle de suçlanıyor.

George Pell, Avustralya'da cinsel taciz suçlamalarını araştırmakla görevli komisyona verdiği ifadede 1970'li yıllarda Katolik papazların cinsel taciz vakalarına muamelede kişisel hatalar yapıldığını teslim etmişti. Pell bir kez doğrudan, iki kez ise video bağlantısı aracılığıyla toplam üç kez komisyonda dinlenmişti.

Avustralya'da 2012 yılında hayata geçirilen cinsel tacizleri araştıran komisyon, kilise, okul, yurt, gençlik grupları ve spor derneklerindeki cinsel taciz vakalarını araştırmıştı. Komisyonun raporunu kısa süre içinde tamamlaması bekleniyor. Binlerce kurbanla konuşan komisyon şubat ayında soruşturma sonuçlarını açıklamış ve Avustralya'da 1950-2010 yılları arasında Katolik Kilisesi'nde görev yapan papazların yüzde 7'sine çocuklara cinsel tacizde bulunma suçlamasının getirildiğini ancak bu iddiaların hiç birinin araştırılmadığını belirtmişti.

Pelz daha önce Sydney'de Başkiskopos olarak görev yapmış, 2002 yılında ilk kez kendisine cinsel taciz suçlaması yöneltilmiş ancak beraat etmişti. 2014 yılında Papa Françesko Pell'i Vatikan Hazinadarlığı'na atamıştı.

dpa/HT/HS

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