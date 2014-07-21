Vatikan Gizli Arşivi'nde Cem Sultan’la ilgili belgeler çıktı

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in ölümünün ardından ağabeyi II. Beyazıd ile taht kavgasına tutuşan ve daha sonra kaçmak zorunda kalan Fatih'in oğlu Cem Sultan'la ilgili Vatikan Gizli Arşivleri'nde yer alan iki belge ortaya çıktı.

Bülent Günal’ın Haber Türk’te yer alan haberine göre, Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu'nun resmi tarihçisi Dr. Rinaldo Marmara'nın gün yüzüne çıkardığı 526 yıllık belgede, Cem Sultan'ın Vatikan'a verilmesi için Fransa Kralı 8. Şarl ile Papa 8. Innocenzo arasında yapılan gizli antlaşmadan söz ediliyor. Belgeye göre, antlaşmanın her bir maddesini ihlal eden 500 kilo altın tazminat ödeyecek.

'Türk'ün kardeşinin ihtiyaçları...'

Son 15 yıldır Vatikan Gizli Arşivi'ne Türkiye'den girebilen tek kişi olan Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu'nun resmi tarihçisi Dr. Rinaldo Marmara, belgelerden ilki Fransa Kralı 8. Şarl tarafından 10 Nisan 1488'de kaleme alınan ve Papa 8. Innocenzo'ya yazılan mektup. Kral 8. Şarl mektubu Vatikan'a ulaştırması için dört ayrı sözcüsüne Fransa'nın Tours kentinden gönderiyor.

Fransa Kralı mektubunda Papa'nın bazı elçilerinin kendisine geldiği hatırlatıyor ve şöyle diyor:

''(...)Elçilerin bize naklettiğine göre Papa, Sultan'ın kardeşini Osmanlı himâyesindeki Hristiyan topraklarının en yakınında bulunan Ancona veya Kilise'ye ait başka bir bölgede tutmak ister. Biz de Papa'yı memnun etmek ve Hıristiyanlığın iyiliğini ve menfaatini istemekteyiz.

Elçilerimin doğruluğuna, dürüstlüğüne ve akıllarına güvendiğim için onları Papa ile Türk'ün kardeşi ilgili seyahati konuşup sonuçlandırmasıyla tam yetkili kılıyorum. Nakil sırasında Türk'ün kardeşinin ihtiyacı olan her şeyinin karşılanması, korunması ve mutabık kaldığımız antlaşmanın her bir maddesinin yerine getirilmesi sözünü vermeniz dileğiyle...''

Büyük Türk'ün oğlu Cem Sultan

Dr. Rinaldo Marmara'nın paylaştığı 3 sayfadan oluşan ve Latince kaleme alınan 4 Temmuz 1488 tarihli ikinci belge ise işte bu gizli antlaşmanın bugüne kadar bilinmeyen bir yönünü ortaya çıkardı. ''Rodos şövalyeleri emrinde Fransa'da bulunan Zizim'in (Cem Sultan) Fransa Kralı tarafından nakli vaadi'' başlığını taşıyan belge şöyle başlıyor:

''Kudüs San Giovanni tarikatının başı Pietro D'Aubusson ve Rodos'taki aynı tarikatının ileri gelenleri, ellerinde tutukları Zizim'i daha iyi muhafaza edebilmek için Fransa topraklarına nakletmişlerdi. Fakat Papa, Zizim'in Roma Kilisesi'nin topraklarına naklinin daha uygun olacağına karar vermişlerdi. Zizim'in nakli ve tutukluk şartları konusunda iki yıl önce anlaşmaya varılmasına rağmen Fransa Kralı nakil ve gerekli yardımları yerine getirmeyi geciktirmişti.''