Vatikan'dan İtalya'nın homofobi karşıtı yasa tasarısını değiştirme çağrısı

Vatikan, İtalyan hükümetini, Katolik Kilisesi'nin “düşünce özgürlüğünü” ihlal edeceği endişeleri nedeniyle homofobiyi suç sayacak yasa tasarısını değiştirmeye çağırdı. LGBTQ+ bireylere, kadınlara ve engellilere yönelik şiddet ve nefret söylemini suç saymayı amaçlayan yasa tasarısını engellenme girişiminde bulundu.

The Guardian'ın haberine göre, Vatikan Devletlerarası İlişkiler Sekreteri Monsenyör Paul Richard Gallagher tarafından teslim edilen bir mektupta, yasa tasarısının bazı bölümlerinin, İtalya ile Katolik kilisesi arasında 1920'lerde yapılan, kilisenin hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi.

Vatikan'ın "Endişelerimizin kabul edilmesini istiyoruz" dediği mektupta, homofobiye karşı ulusal bir gün yaratılmasının, kilisenin "örgütlenme özgürlüğünü" sorguladığını ve Katolikler arasında "düşünce özgürlüğünü" tehdit ettiğini ileri sürüldü.

Bir Katolik gazetesi La Croix'in Roma editörü Robert Mickens, "Kilise ilk kez böyle bir şey yaptı. Nefret söylemi nedeniyle para cezasına çarptırılmaktan endişe ediyor" dedi.

İtalyan parlamentosunun eşcinsel üyesi Alessandro Zan tarafından tasarlanan yasanın, yakında yasalaşacağına dair beklentiler vardı. Ancak şubat ayında iktidara gelen aşırı sağcı Lig Partisi ile hükümet ve senatörlerdeki değişiklik nedeniyle meclisten geçmesi ertelendi.

İtalya, 2016 yılında eşcinsel birliktelikleri onaylamasına rağmen, homofobiye karşı önlemler oluşturma konusunda Avrupa Birliği ortaklarının gerisinde kaldı.