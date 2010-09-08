Vatikan da '3 çocuk' dedi

T24 - Üst düzey bir Vatikan yetkilisi Avrupalı Hıristiyanların daha çok çocuk yapması gerektiğini, yoksa kıtanın İslamlaşması gerçeğiyle yüz yüze gelineceğini söyledi.



İtalyan papaz Pier Gheddo Avrupalıların arasındaki düşük doğum oranı ve geniş ailelerden oluşan Müslüman göçmenlerin daha önce benzeri görülmemiş bir göç dalgasıyla Avrupa’ya gelmesi sonucunda birkaç kuşak sonra Avrupa’nın İslamiyetin hakimiyetine geçeceğini ileri sürdü.



Vatikan’ın Papalık Dış Misyonlar Enstitüsü’ndan Papaz Gheddo, “Bu sorun ciddiye alınmalıdır” dedi.



Papaz Gheddo, “Demografik açıdan İtalyanların sayısının kürtaj ve boşanmalar nedeniyle her yıl 120 bin ile 130 bin arasında azaldıkları çok açık. Buna karşılık her yıl yasal yollardan İtalya’ya gelen göçmen sayısı 200 binin üzerinde. Bunların yarısından fazlası Müslüman ve Müslüman ailelerden oluşuyor” dedi.



Papaz Gheddo sözlerine şöyle devam etti:



“Gazete ve televizyon programlarında bundan hiç söz edilmiyor. Ancak, din ve kültür ve kimlikler gibi konularda bir yanıt verilmesi gerekiyor.”



Papaz Hristiyanların inançlarının gereğini yerine getirmedikleri için bir “dini boşluk” oluştuğunu ve bu boşluğunu İslamiyet tarafında doldurulduğunu ileri sürerek Hristiyanları da suçladı.



Papaz Gheddo İslamiyet'in “eninde sonunda Avrupa’nın büyük bir bölümünü fethedeceği” öngörüsünde bulundu.



Vatikan Avrupa’nın Hıristiyan mirasını paylaşmadığı gerekçesiyle Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğine da karşı çıkmıştı.