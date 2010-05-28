Vatikan bin yıllık arşivi açıyor

T24 - Vatikan, Dan Brown'ın romanlarında yer alan iddiaları çürütmek için bin yıllık gizli arşivini açtı.



Yıllardı kilit altında tutulan belgelerin kamuoyunun incelemesine açılacağını duyuran Vatikan böylece Hıristiyanlıkla ilgili ortaya atılan iddiaları boşa çıkarmaya çalışıyor.



Belgelerin açılmasıyla birlikte bu dinle ilgili çok sayıdaki mit ve mistik olayın da aydınlanması bekleniyor.



Ünlü yazar Dan Brown'un Melekler ve Şeytanlar kitabındaki iddialar karşısında zor durumda kalan ve Dan Brown'ın Vatikan'a girmesine izin vermeyen Vatikan bunun sonucunda eleştirilmişti.



Vatikan en sonunda cesur bir karar alarak arşivlerini açmaya ve Brown'ın iddialarının kurgu olduğunu kanıtlamaya karar verdi ve arşivleri kamuya açarak ilk olarak bir grup gazeteciye binlerce tarihi dökümanın bulunduğu binayı gezdirdi.



Dan Brown'ın filme de çekilen "Melekler ve Şeytanlar" kitabında, Vatikan'ın gzili arşivi yüksek teknolojiyle korunan bir yer olarak tasvir ediliyordu. Kitapta arşivin kurşun geçirmez camla kaplı olduğu anlatılıyordu.



Gerçekte ise gizli arşivineski moda bir teknolojiyle korunduğu ortaya çıktı. Metal bir asansörle farklı katlar arasında bağlantı sağlanıyor. Arşivde milyonlarca dökümanın kataloglandığı belirtiliyor.



Şimdi merak edilen ise Vatikan'ın Dan Brown'a arşive giriş izni verip vermeyeceği...









