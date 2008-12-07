'Vatansever Kuvvetler' başkanı tutuklandı

Hakkında yakalama emri çıkartılan Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi Genel Başkanı Taner Ünal tutuklandı.

Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi (VKGB) Genel Başkanı Taner Ünal, Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yakalama emri doğrultusunda Ankara’da yakalanarak tutuklandı.



Ünal, Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ile ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından aralarında VKGB Bölge Başkanı Yüksel Bayrak, VKGB Diyarbakır İl Başkanı Soner Akmeşe ve Temiz Toplum Derneği Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp’ın da bulunduğu 13 sanıkla birlikte yargılanıyor. Mahkeme, 4 Nisan 2008’de Ünal, hakkında yakalama emri çıkartmıştı. Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’nce yakalama emri infaz edilen Ünal, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ünal’ın Diyarbakır’a gönderileceği öğrenildi.